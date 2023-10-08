Нападение ХАМАС на Израиль, день второй: сотни погибших, десятки израильтян в заложниках

К воскресенью география боевых действий расширилась.

Армия обороны Израиля заявила, что ее артиллерия поразила цели на юге Ливана и нанесла удар беспилотником по «террористической инфраструктуре» в ответ на атаку боевиков движения «Хезболла» в спорном районе Шебаа Фармс/Гора Дов. Сообщений о жертвах не поступало.

Спонсируемое Ираном движение «Хезболла» заявило о запуске ракет и снарядов по трем израильским позициям «в знак солидарности с палестинским сопротивлением», несмотря на строгое предупреждение Израиля и США другим сторонам не вступать в конфронтацию, чтобы избежать масштабирования конфликта и начала региональной войны.

Ситуация днем в воскресенье

По данным Израиля, армия обороны страны вернула под свой контроль 22 объекта на юге, еще в восьми населенных пунктах продолжаются столкновения.

Кроме того, военные заявили, что в их планах взять под контроль весь сектор Газа.

«Наша цель на ближайшие 12 часов: положить конец анклаву Газа. Взять под контроль весь анклав и уничтожить всех террористов на нашей территории», — заявил официальный представитель ЦАХАЛ подполковник Ричард Хехт.

Он допустил возможность того, что мирные жители из определенных районов Газы будут выселены.

Полицейские и человек на земле Фото: Getty Images

Беспрецедентное нападение

Столь успешных проникновений на израильские военные базы, в города и кибуцы со стороны ХАМАС не происходило с 1948 года.