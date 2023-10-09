Гороскоп на неделю с 9 по 15 октября: кому-то лучше отдохнуть, а кому-то - действовать, причем быстро

Близнецы

У Близнецов может появиться стойкое ощущение, будто все, что происходит, уже было раньше. Возможно, так и есть, ведь колесо кармы и судьбы начинает для них медленно замыкаться. Прежние ошибки придется исправлять, а упорный труд начнет вознаграждаться. Этот процесс может быть незаметным, поэтому не стоит ждать безумного прироста финансов или повышенного беспричинного интереса противоположного пола.

Рак

Для Раков ключом, отпирающим дверь к успеху, станет упорство. Нужно идти вперед, причем делать это смело, но не безрассудно. Окружающие люди не простят Ракам их бестактность и бесцеремонность в поведении. Нужно вести себя уважительно со всеми, чтобы такое же отношение было и у окружающих. Это неплохое время для путешествий, умеренного эгоизма и шопинга.

Лев

Львы смогут добиться поставленных задач, пусть и не без усилий. Этим ярким и сильным людям нужно помнить о том, что ничего не дается просто так. Если вдруг получится решить какие-то проблемы очень быстро, это не значит, что подобное будет наблюдаться во всех сферах. Трудности могут являться предзнаменованием чего-то важного, поэтому Львам не нужно впадать в депрессию из-за них.

Дева