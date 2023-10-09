Если ваша душа истощена, то на этой неделе многим удастся как следует отдохнуть. Тем же, кто в полной боевой готовности, стоит действовать, причем смело и без задержек, советуют эксперты DailyHoro.
Гороскоп на неделю с 9 по 15 октября: кому-то лучше отдохнуть, а кому-то - действовать, причем быстро
Это хорошее время из-за избавления Плутона от ретроградности 11 октября и перехода Марса в знак Скорпиона 12 октября. С другой стороны, в понедельник ослабнет Венера, поэтому нужно стараться расходовать свои силы и энергию более мудро, предупреждают астрологи.
Овен
Сильный Марс в четверг запустит нужные механизмы, позволив Овнам стать теми, кем они и должны являться по своей сути - динамичными, сильными и уверенными в себе людьми. Это будет их время и их черед править миром. Настал период, когда важно научиться смотреть на жизнь не из-за кулис, а со сцены. Второстепенные роли не для них. Овнам важно проснуться и выйти из спячки.
Телец
Вполне возможно, что Тельцов начнут часто посещать новые идеи. Вполне вероятно, что дорога жизни приведет их к перепутью. Придется делать выбор, причем не всегда простой, но они с этим смогут справиться. Можно смело просить помощи у близких людей, черпать новые знания в книгах. Это время, когда мудрость дается очень легко, поэтому важно не оставаться в тени и брать все, что дает судьба.
Близнецы
У Близнецов может появиться стойкое ощущение, будто все, что происходит, уже было раньше. Возможно, так и есть, ведь колесо кармы и судьбы начинает для них медленно замыкаться. Прежние ошибки придется исправлять, а упорный труд начнет вознаграждаться. Этот процесс может быть незаметным, поэтому не стоит ждать безумного прироста финансов или повышенного беспричинного интереса противоположного пола.
Рак
Для Раков ключом, отпирающим дверь к успеху, станет упорство. Нужно идти вперед, причем делать это смело, но не безрассудно. Окружающие люди не простят Ракам их бестактность и бесцеремонность в поведении. Нужно вести себя уважительно со всеми, чтобы такое же отношение было и у окружающих. Это неплохое время для путешествий, умеренного эгоизма и шопинга.
Лев
Львы смогут добиться поставленных задач, пусть и не без усилий. Этим ярким и сильным людям нужно помнить о том, что ничего не дается просто так. Если вдруг получится решить какие-то проблемы очень быстро, это не значит, что подобное будет наблюдаться во всех сферах. Трудности могут являться предзнаменованием чего-то важного, поэтому Львам не нужно впадать в депрессию из-за них.
Дева
Девам может выйти боком их врожденная своенравность. Важно быть более гибкими в общении с людьми, какого бы пола, возраста и статуса они ни были. Уважительное отношение к окружающим может стать для них отличным способом заведения дружбы и новых деловых связей. Еще астрологи говорят о том, что с 9 по 15 октября не стоит забывать про отдых в нескончаемой веренице дел. Переутомление может привести к проблемам.
Весы
Весы могут много "воевать" с другими людьми из-за разногласий или возросшей агрессии окружающих. Астрологи советуют как можно быстрее выбросить белый флаг, попробовав договориться - так будет лучше. Бесцельные склоки не приведут ни к чему хорошему - только к переутомлению и снижению уровня удачи. Марс будет подталкивать к ссорам, поэтому придется сдерживать себя.
Скорпион
Эта неделя может стать временем, когда Скорпионам придется часто встречаться с негативом и критикой со стороны окружающих. Как говорится, "на войне все средства хороши", но это совсем не значит, что на этой неделе нужно быть максимально жестокими и мстительными. Все текущие неурядицы довольно быстро себя исчерпают, а враги с высокой вероятность в обозримом будущем станут если не друзьями, то как минимум товарищами.
Стрелец
У Стрельцов, которые недавно переживали проблемы в любви, на радаре могут возникнуть новые проблемы в амурной сфере. Это неприятный прогноз, который не стоит расценивать как конец света. Не нужно уходить с головой в одиночество. Вселенная благоволит Стрельцам-одиночкам, но намеренно расставаться со второй половинкой точно не стоит.
Козерог
У Козерогов начинается период, который ознаменуется платой за прошлые ошибки. Придется принять карму и поддаться ей. Бороться с ней все равно не получится. С другой стороны, если в жизни Козерогов были какие-то хорошие и сильные поступки, за них им тоже воздастся. Словом, нужно быть готовыми к чему-то светлому и не очень, но не фокусироваться на проблемах.
Водолей
У Водолеев, которые давно мучаются от психологических проблем, внутренние противоречия стихнут. На их место придет спокойствие, рассудительность, мудрость. Это хорошее время для принятия важных решений, для поиска любви, новой работы, открытия бизнеса. Водолеям необходимо проанализировать свои цели и убедиться, что решения принимают они сами, а не кто-то за них.
Рыбы
Несмотря на врожденную скромность, Рыбы могут показаться окружающим надменными. Исправить это вряд ли получится, но хорошая новость заключается в том, что окружающие потом изменят свое мнение на противоположное. Ввязываться в конфликты и доказывать кому-то что-то сейчас строго противопоказано. Вместо этого лучше попробовать найти в себе силы для выполнения домашних дел и обязанностей, отдыха, смены обстановки.
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