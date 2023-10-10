Латвийский стилист жестко высказалась об операции по уменьшению желудка

Салцевича вместе с тренером и диетологом Мартиньшем Бидиньшем обсудили снижение веса, его принятие и популярные способы избавления от лишнего веса.

В последние годы в обществе стало популярно использовать различные экспресс-диеты и делать бариатрические операции для снижения лишнего веса.

Индра категорически против такой операции, поскольку считает, что это самый легкий и неэффективный способ достичь желаемого результата.

"Я считаю, что бариатрическая хирургия - это операция, которую следует делать, когда человек физически и функционально не может себя нести, я все это понимаю. Но то, что происходит в мире, а также здесь, в Латвии, заключается в том, что человек с весом 110 килограммов делает бариатрическую операцию. Мне кажется, что 110 кг - это не вес. 200 кг - вот это вес!"

Бидиньш также добавляет в ходе беседы, что, по его мнению, бариатрия может восприниматься как быстрая диета, легкая, с немедленным эффектом, но это не лучшее решение для похудения, только если лишние килограммы несут риск здоровью.

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