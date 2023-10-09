Видео ⟩ Максим Галкин вышел на связь из Израиля

Это разговор со светлыми людьми по всему миру

- и в России, и здесь, в Израиле, и в других странах.

Больше полутора лет назад мы уехали всей семьей из России. Сколько бы ни пытались называть наш отъезд бегством, это неправда. Бегут от угрозы. Нам ничего не угрожало, как и России, ничего не угрожало в феврале 22 года", - рассказывает Максим Галкин в своем видео в Instagram.

Он продолжил: "Сегодня в эти трудные горестные для Израиля дни мы здесь и даже не рассматривали возможность куда-то уехать, хотя она есть. (...) Улететь можно. Но мы не улетаем, мы с Аллой и наши дети хотим поддержать израильский народ в эту действительно тяжелую, трудную минуту. Это большое горе. И, конечно, мы гордимся тем, что мы имеем теперь отношение к такой сплоченной нации. Государство, где патриотизм понятие не дутое, не искусственное, не навязанная сверху, оно идет из глубины сердец миллионов израильтян. Вы можете видеть съемку, которую сейчас показывают в новостях, что аэропорт Бен-Гурион переполнен...

Это туристы, иностранцы - они улетают. Их можно понять,

но израильтяне не улетают и из Израиля не бегут. Израильтяне со всего мира приезжают, чтобы поддержать страну, чтобы воевать за нее с оружием в руках.