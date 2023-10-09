Видео ⟩ Максим Галкин вышел на связь из Израиля

Утром в понедельник, 9 октября, российский юморист Максим Галкин вышел на связь из находящегося в состоянии войны Израиля и записал обращение в своем Instagram. "Это разговор со светлыми людьми по всему миру", - отметил артист.
"Сегодня у нас понедельник. Сейчас в Израиле относительное затишье - в том районе, где живем мы. До этого было несколько дней, когда были сирены.
Я записываю это видео, чтобы разъяснить, опровергнуть какие-то слухи. Для меня это важно. Не потому, что я хочу спорить с ботами или просто со злыми малоразвитыми людьми, которые пишут гадости в комментариях. Это не цель. И те блогеры, которые будут освещать вот это видео как ответ россиянам, ошибаются. Я не отвечаю ботоферме и уж тем более не равняю ее с российским народом и с Россией.
Сколько бы пропаганда ни пыталась уверить, что вот это злобное, агрессивное, малообразованное меньшинство и есть современная Россия, я в это никогда не поверю.
И буду бороться за то, чтобы у России все-таки было другое лицо. А оно есть. Большинство россиян при том, что они молчат, - я сердцем это чую, - они понимают, где добро, где зло, и знают правду. Поэтому это не ответ россиянам.
Это разговор со светлыми людьми по всему миру
- и в России, и здесь, в Израиле, и в других странах.
Больше полутора лет назад мы уехали всей семьей из России. Сколько бы ни пытались называть наш отъезд бегством, это неправда. Бегут от угрозы. Нам ничего не угрожало, как и России, ничего не угрожало в феврале 22 года", - рассказывает Максим Галкин в своем видео в Instagram.
Он продолжил: "Сегодня в эти трудные горестные для Израиля дни мы здесь и даже не рассматривали возможность куда-то уехать, хотя она есть. (...) Улететь можно. Но мы не улетаем, мы с Аллой и наши дети хотим поддержать израильский народ в эту действительно тяжелую, трудную минуту. Это большое горе. И, конечно, мы гордимся тем, что мы имеем теперь отношение к такой сплоченной нации. Государство, где патриотизм понятие не дутое, не искусственное, не навязанная сверху, оно идет из глубины сердец миллионов израильтян. Вы можете видеть съемку, которую сейчас показывают в новостях, что аэропорт Бен-Гурион переполнен...
Это туристы, иностранцы - они улетают. Их можно понять,
но израильтяне не улетают и из Израиля не бегут. Израильтяне со всего мира приезжают, чтобы поддержать страну, чтобы воевать за нее с оружием в руках.
Те, кто спрашивают, почему я не на фронте. Здесь я могу сказать, что если бы я служил в армии Израиля и были хотя бы какие-то основания, чтобы я мог сейчас пойти защищать Израиль, я бы пошел. Но у меня есть возможность по-другому поддержать страну. Я пойду сдавать кровь, я буду помогать.
(...)
Мы приехали сюда, я сразу позаботился о том, чтобы дети пошли в школу, где обучение идет на иврите. Опять же у нас была возможность отправить их в американскую школу. Прекрасная дипломатическая школа. Поверьте, мы могли себе это позволить. Но там иврит один час в день. А я хотел, чтобы Гарик и Лиза, как новоиспеченные израильтяне говорили на иврите, как на своем языке. Для этого надо начать полноценное обучение. И я его учу так же иврит. Вы себе не представляете, какая гордость у меня сейчас за эту маленькую страну, которая в таком едином порыве встало на свою защиту. Здесь стремятся попасть на фронт. Здесь нет различия между рядовыми гражданами и детьми высокопоставленных чиновников.
Среди среди резервистов был замечен и бывший премьер министр Израиля. Вчера стало известно о трагедии. Погиб сын бывшего министра просвещения, погиб в перестрелке с террористами.
Наряду с обычными людьми, он также воевал. Вот это патриотизм.
И я горжусь тем, что я израильтянин, и я уверен, придет время, когда я также буду гордиться, что я россиянин. Сейчас какая то пересменка в России, конечно. С приоритетами и моралью, и этикой. Ну ничего, доживем и до других времен! Дорогие мои подписчики, будьте людьми, проявляйте уважение друг к другу. Не реагируйте на ботов, на злых людей, которые пишут негативные комментарии. Израиль сейчас поддерживает по всему миру весь цивилизованный мир за Израиль. И сколько бы не пыталась пропаганда представить израильскую войну сейчас как захватническую - это неправда, как и многое о том, что пишут в современных СМИ. Поэтому я уверен, что Израиль победит.
Мы никуда не собираемся. И я хочу этим визитом оказать поддержку всем моим согражданам в Израиле".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!