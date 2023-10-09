Пн, 9.10.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Фото ⟩ Галкин показал, как его дети укрываются в бомбоубежище

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Спустя несколько часов после публикации трогательного обращения российский юморист Максим Галкин показал в Instagram-сторис, как они с детьми укрываются в бомбоубежище. 

Лиза и Гарри Галкины
Лиза и Гарри Галкины Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Напомним, утром в понедельник, 9 октября, Галкин вышел на связь из находящегося в состоянии войны Израиля и записал обращение в своем Instagram. "Это разговор со светлыми людьми по всему миру", - отметил артист. В этом видео он заявил, что его семья "никуда не собирается": "И я хочу этим визитом оказать поддержку всем моим согражданам в Израиле".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх