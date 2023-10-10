Вт, 10.10.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Эксперты назвали идеальную разницу в возрасте для успешной и долгой совместной жизни

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Фото: Dmytro Zinkevych/ Shutterstock

Исследователи назвали идеальную разницу в возрасте, когда союз пары длится как можно дольше, пишет Independent.

Исследования свидетельствуют, что разница в возрасте между партнерами якобы может определить, как долго союз продержится. 

Хотя есть и исключения, исследования показывают, что пары с большой разницей в возрасте гораздо чаще расстаются, чем те, кто более равен по возрасту.

В исследовании, проведенном в Университете Атланты (США), приняли участие 3000 человек. Было обнаружено, что пары с пятилетней разницей в возрасте на 18% чаще расстаются по сравнению с парами одногодок. 

Пары с 10-летней разницей в возрасте на 39 процентов чаще разводятся, и этот показатель возрастает до 95 процентов, когда между партнерами существует 20-летняя разница в возрасте.

Исследователи также обнаружили идеальную разницу в возрасте между партнерами - один год. Тогда вероятность расставания составляет всего три процента.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх