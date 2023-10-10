Эксперты назвали идеальную разницу в возрасте для успешной и долгой совместной жизни

Исследования свидетельствуют, что разница в возрасте между партнерами якобы может определить, как долго союз продержится.

Хотя есть и исключения, исследования показывают, что пары с большой разницей в возрасте гораздо чаще расстаются, чем те, кто более равен по возрасту.

В исследовании, проведенном в Университете Атланты (США), приняли участие 3000 человек. Было обнаружено, что пары с пятилетней разницей в возрасте на 18% чаще расстаются по сравнению с парами одногодок.

Пары с 10-летней разницей в возрасте на 39 процентов чаще разводятся, и этот показатель возрастает до 95 процентов, когда между партнерами существует 20-летняя разница в возрасте.

Исследователи также обнаружили идеальную разницу в возрасте между партнерами - один год. Тогда вероятность расставания составляет всего три процента.