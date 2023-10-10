В рижских школах масштабной эвакуации не было: помог предыдущий опыт

Заместитель мэра Риги Линда Озола ("Код для Риги") рассказала, что после получения писем с угрозами в школах Риги масштабных мероприятий по эвакуации не было "благодаря предыдущему опыту и четким действиям". Однако некоторые учебные заведения приняли решение об эвакуации, сообщает агентство LETA.
Озола пояснила, что столичные школы и раньше получали подобные анонимные письма. Каждый случай оценивается и передается в полицию. Последнее такое письмо было получено всего неделю назад. Школы передают информацию как в Департамент образования, культуры и спорта, так и в Государственную полицию, которые дают свою оценку степени угрозы. Если сообщается, что уровень угрозы низкий и эвакуация не требуется, то ученики не эвакуируются.
По мнению Озолы, сегодня ситуация была иной, поскольку подобные письма получали не только рижские школы, но и учебные заведения по всей Латвии. Озола признал, что из-за отсутствия опыта в регионах решение об эвакуации детей принималось быстрее, в то время как в Риге ждали оценку уровня угрозы. Поскольку уровень угрозы был оценен как низкий, в большинстве школ работа продолжалась без перебоев, однако в некоторых школах ученики были эвакуированы.
По мнению заместителя мэра Риги, иногда необходима более четкая обратная связь с Государственной полицией, однако общение происходит, и если не каждая школа, то департамент получает информацию о степени угрозы и информирует школы.
По имеющейся у полиции информации, электронные письма были намеренно отправлены от одного адресата, и, принимая во внимание все обстоятельства, это считается малоопасной угрозой и у жителей нет причин для беспокойства. Как обычно, Государственная полиция проводит проверку безопасности в учебных заведениях и контактирует с персоналом школ на предмет принятия необходимых мер.
Как уже сообщалось, во вторник, 10 октября, многие школы в Латвии получили на электронную почту письма с угрозами. В результате ученики этих учебных заведений были эвакуированы. Полиция отмечает, что в настоящее время причин для беспокойства нет, но известно, что угрозы получили около 300 школ по всей Латвии.
Как рассказал начальник Госполиции Арманд Рукс, угрозы на электронную почту получили около 300 школ в Латвии. В школы поступило три типа уведомлений с нескольких электронных адресов. Первые письма были получены около полуночи. Рукс пояснил, что, по всей видимости, отправитель сгенерировал разные адреса электронной почты, но все дела связаны между собой.
"Три разных уведомления, несколько адресов электронной почты были сгенерированы, и мы видим связь с прошлым, т. е. в понедельник в судах рассматривались аналогичные дела. Сейчас эксперты работают над тем, чтобы понять, откуда были сгенерированы адреса электронной почты. IP-адреса находятся одновременно в разных странах - в Африке и Европе. В киберпространстве это легко сделать, чтобы ввести людей в заблуждение относительно истинного местонахождения, поэтому вполне вероятно, что этот человек или люди находятся в Латвии", - сказал Рукс.
По мнению полиции, целью этих действий было вызвать тревогу у латвийской общественности и дестабилизировать работу властей, но в настоящее время оснований для тревоги нет. В данный момент Рукс не может сказать, была ли это организованная акция недружественных Латвии стран или был какой-то другой мотив, поскольку полиция работает и пытается понять, откуда распространялись эти угрозы. "Будем надеяться, что нам удастся отследить этого человека или группу людей, что технологически не так просто", - добавил начальник полиции.
Для таких случаев в полиции существуют четкие алгоритмы, которые точно определяют порядок действий и степень оценки риска.
В полиции пояснили, что при угрозах низкой степени риска нет необходимости принимать экстренные меры в образовательном учреждении, например, эвакуировать людей.
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