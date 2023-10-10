В рижских школах масштабной эвакуации не было: помог предыдущий опыт

По имеющейся у полиции информации, электронные письма были намеренно отправлены от одного адресата, и, принимая во внимание все обстоятельства, это считается малоопасной угрозой и у жителей нет причин для беспокойства. Как обычно, Государственная полиция проводит проверку безопасности в учебных заведениях и контактирует с персоналом школ на предмет принятия необходимых мер.

Как уже сообщалось, во вторник, 10 октября, многие школы в Латвии получили на электронную почту письма с угрозами. В результате ученики этих учебных заведений были эвакуированы. Полиция отмечает, что в настоящее время причин для беспокойства нет, но известно, что угрозы получили около 300 школ по всей Латвии.

Как рассказал начальник Госполиции Арманд Рукс, угрозы на электронную почту получили около 300 школ в Латвии. В школы поступило три типа уведомлений с нескольких электронных адресов. Первые письма были получены около полуночи. Рукс пояснил, что, по всей видимости, отправитель сгенерировал разные адреса электронной почты, но все дела связаны между собой.