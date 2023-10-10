В школы Латвии поступила информация об угрозе. Комментарий полиции

Сегодня несколько учебных заведений по всей Латвии получили одинаковые электронные письма о потенциальных угрозах безопасности. Подобные письма попадали в поле зрения Государственной полиции и раньше, когда идентичный текст рассылался в разные учреждения, даже на сотни адресов, как в данном случае. Государственная полиция разработала четкие алгоритмы действий в таких случаях, четко определяя действия и оценивая степень риска.

Информация, которой располагает полиция в данном случае, свидетельствует о том, что электронные письма были намеренно отправлены от одного адресата и с учетом всех обстоятельств это угроза низкого уровня риска и у общественности нет причин для беспокойства. Как обычно, Государственная полиция проводит плановые проверки безопасности в учебных заведениях и находится в контакте с сотрудниками школ по поводу необходимых действий.

Государственная полиция будет оценивать эти случаи в рамках уголовного производства.

Рукс: Угрозы получили около 300 школ

Начальник Госполиции Арманд Рукс в интервью Латвийскому радио рассказал, что угрозы на электронную почту получили около 300 школ в Латвии.

В школы поступило три типа уведомлений с нескольких электронных адресов. Первые письма были получены около полуночи.

Рукс пояснил, что, по всей видимости, отправитель сгенерировал разные адреса электронной почты, но все дела связаны между собой.