В школы Латвии поступила информация об угрозе. Комментарий полиции

Во вторник, 10 октября, многие школы в Латвии получили на электронную почту письма с угрозами. В результате ученики этих учебных заведений были эвакуированы. Полиция отмечает, что в настоящее время причин для беспокойства нет, но известно, что угрозы получили около 300 школ по всей Латвии.
Известно, что одинаковые письма с угрозами получили школы по всей стране - в Риге, Огре, Марупе, Яунмарупе, Резекне и других городах.
Одним из первых об угрозе сообщило самоуправление Олайнского края - письма получили Олайнские 1-я и 2-я средние школы.
В данный момент все дети из Олайнской 2-й средней школы эвакуированы в Олайнский дом спорта, а из Олайнской 1-й средней школы - в технологический колледж RTU, свидетельствует пост самоуправления в Facebook. Учебы в школах Олайне сегодня уже не будет.
В самоуправлении отметили, что дети, эвакуированные из школ без верхней одежды и личных вещей, будут находиться в Олайнском доме спорта или технологическом колледже RTU в Олайне вместе со своими учителями.
Родителям учеников младших классов предлагают забрать своих детей или обратиться к классному руководителю своего ребенка, если позволит ситуация.
После поста Олайнской думы в Facebook о полученных угрозах в комментариях начали сообщать и родители учеников других школ Латвии.
Комментарий полиции
Несколько латвийских школ получили одинаковые электронные письма о возможных угрозах безопасности; полиция отмечает, что в настоящее время причин для беспокойства нет.
Сегодня несколько учебных заведений по всей Латвии получили одинаковые электронные письма о потенциальных угрозах безопасности. Подобные письма попадали в поле зрения Государственной полиции и раньше, когда идентичный текст рассылался в разные учреждения, даже на сотни адресов, как в данном случае. Государственная полиция разработала четкие алгоритмы действий в таких случаях, четко определяя действия и оценивая степень риска.
Информация, которой располагает полиция в данном случае, свидетельствует о том, что электронные письма были намеренно отправлены от одного адресата и с учетом всех обстоятельств это угроза низкого уровня риска и у общественности нет причин для беспокойства. Как обычно, Государственная полиция проводит плановые проверки безопасности в учебных заведениях и находится в контакте с сотрудниками школ по поводу необходимых действий.
Государственная полиция будет оценивать эти случаи в рамках уголовного производства.
Рукс: Угрозы получили около 300 школ
Начальник Госполиции Арманд Рукс в интервью Латвийскому радио рассказал, что угрозы на электронную почту получили около 300 школ в Латвии.
В школы поступило три типа уведомлений с нескольких электронных адресов. Первые письма были получены около полуночи.
Рукс пояснил, что, по всей видимости, отправитель сгенерировал разные адреса электронной почты, но все дела связаны между собой.
"Три разных уведомления, несколько адресов электронной почты были сгенерированы, и мы видим связь с прошлым, т.е. в понедельник в судах рассматривались аналогичные дела. Сейчас эксперты работают над тем, чтобы понять, откуда были сгенерированы адреса электронной почты. IP-адреса находятся одновременно в разных странах - Африке и Европе. В киберпространстве это легко сделать, чтобы ввести людей в заблуждение относительно их истинного местонахождения, поэтому вполне вероятно, что этот человек или люди находятся в Латвии", - сказал Рукс.
По мнению полиции, целью этих действий было вызвать тревогу у латвийской общественности и дестабилизировать работу властей, но в настоящее время оснований для тревоги нет. В настоящее время Рукс не может сказать, была ли это организованная акция недружественных Латвии стран или какой-то другой мотив, поскольку полиция работает и пытается понять, откуда распространялись эти угрозы. "Будем надеяться, что нам удастся отследить этого человека или группу людей, что технологически не так просто", - добавил начальник полиции.
Комментарий Министерства образования и науки
Представитель Министерства образования и науки (МОН) Эвия Ансонска пояснила, что у каждого учебного заведения есть план эвакуации и внутренние правила, предусматривающие действия руководства школы в случае угрозы.
"Госполиция квалифицировала эти электронные письма как угрозу низкого риска, а школы - как высокого, поэтому они и действовали соответственно, заботясь о безопасности учеников и педагогов. Мы попросили Госполицию уточнить алгоритмы безопасности, чтобы мы могли предоставить образовательным учреждениям развернутое разъяснение предпочтительных действий", - сказала представитель МОН.
Полиция напоминает, что заведомо ложные сообщения о размещении взрывчатого, ядовитого, радиоактивного, бактериологического вещества или взрывного устройства является уголовным преступлением.
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