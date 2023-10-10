Литва отправит военный самолет для возможной эвакуации граждан из Израиля

"У нас есть хорошие новости: рейс Avia Solutions Group, запланированный сегодня на 1 час ночи, состоится, как и планировалось", - сообщил он журналистам в Вильнюсе.

"Мы находимся в контакте с компанией, которая подтвердила, что все идет по плану", - добавил Виткаускас.

Он также сообщил, что Литва направит в регион свой военно-транспортный самолет Spartan, чтобы быть готовым на случай, если потребуются совершить еще эвакуационные рейсы.

"В течение часа мы также отправим в регион наш Spartan. Он сможет перевезти еще больше людей (..) из Израиля в безопасную страну региона, а затем мы организуем рейс в Литву", - сказал чиновник.

"Это было бы своего рода связующим звеном между безопасным государством и Израилем", - добавил он.

По словам Виткаускаса, военно-транспортный самолет будет находиться в турецкой Анталье, самолет сможет вместить 38 пассажиров. Планируется, что самолет пробудет там около недели.

По данным литовских властей, в настоящее время в Израиле находятся 473 туриста из Литвы.

"Чартерный рейс в Литву через Румынию, организованный компанией Avia Solutions Group, рассчитан на 168 человек, в том числе на 81 гражданина Литвы. Еще десять граждан страны не смогли попасть на рейс.

Среди 168 пассажиров - 41 паломник, застрявший в Вифлееме. Расходы на перелет будут покрыты государством.