Пограничники отзывают ранее опубликованную информацию о распространенном в интернете видео

Государственная погранохрана провела углубленное расследование ситуации с целью выяснения обстоятельств произошедшего. После тщательного анализа видеозаписи и проверки ситуации было установлено, что пограничники оперативно отреагировали на лиц, показанных на видеозаписи, и задержали несколько групп лиц, всего 29 человек, в Каплавской волости, примерно в 1 километре от государственной границы, уже в день съемки видеозаписи.

В тот же день эти лица были возвращены в страну выезда в рамках регламента, установленного усиленной системой охраны границ.

Государственная погранохрана напоминает всем, насколько важна поддержка и помощь каждого гражданина Латвии, особенно проживающего в приграничном районе и приграничной зоне, в контроле государственной границы в условиях гибридной угрозы.

Государственная погрохрана призывает всех быть бдительными, готовыми оказать помощь и информировать пограничников в случаях обнаружения в пограничном районе или пограничной зоне лиц или групп лиц, не характерных для этнической или национальной принадлежности населения Латвии.

Государственная погранохрана просит граждан обращаться непосредственно к пограничникам по круглосуточной информационной линии 6 707 5616 и сообщать информацию, а не публиковать или распространять сведения о подобных случаях в социальных сетях или интернете.

TVNET уже сообщал, что во вторник, 10 октября, в социальных сетях была распространена видеозапись, на которой видно, как группа из более чем 20 человек движется по обочине проселочной дороги.