Кфар-Аза: репортаж из израильского кибуца, где боевики ХАМАС устроили резню

Жизнь в Кфар-Азе и других кибуцах, расположившихся вдоль границы с Газой, была совсем неплоха. А до бетонных укрытий от ракетных атак было рукой подать, где бы ни находились его обитатели: в домах, на лужайках, или на открытых местах поселения.

Кроме того в каждом доме были укрепленные безопасные помещения. А еще здесь были открытые террасы, места для барбекю, качели для детей и свежий воздух.

Но никто, ни здесь, в Кфар-Азе, ни в любом другом месте Израиля, и представить себе не мог, что ХАМАС сумеет прорвать оборону Израиля и убить так много людей.

Фото: BBC

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Фото: BBC

Ужас и гнев израильтян смешиваются с недоверчивостью: как так вышло, что государство и армия не исполнили своего главного долга и не защитили своих граждан?

Тела мертвых боевиков ХАМАС, виновных в смерти столь многих жителей кибуца, так и остались разлагаться на солнце. Они лежат непокрытыми там, где их убили: в кустах, канавах и на широких лужайках.