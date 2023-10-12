Чт, 12.10.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Самая известная женская пара Латвии рассказала, сколько стоил их медовый месяц

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp

Фитнес-тренеры и блогеры Сендия Габриэла Официере и Дануте Тамме, которые совсем недавно сыграли свадьбу, рассказали, во сколько им обошелся медовый месяц, прошедший в Южной Африке. 

Согласно сказанному в шоу "Знаменитости. Без фильтра", девушки провели в Южной Африке 12 дней. 

Медовый месяц обошелся им в 5000 евро, однако пара оценила путешествие на "50 на 50". 

"3,5 [тысячи евро] были в Кейптауне, что того точно не стоило. 1,5 [тысячи евро] - это сафари, что копейки за эти впечатления", - заключили девушки.

Как сообщалось, свадьба состоялась 16 сентября в кругу самых близких людей. Мероприятие было организовано довольно нетрадиционно - от свадебной фотосессии и других активностей до вечеринки в стиле "Космическое сафари".

Подробнее - на 1188.lv!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх