"С женщиной всегда дойдет до финала": Сендия и Дануте о своем сексуальном опыте

Для обоих это первые отношения с женщиной. Изначально двоих объединяла дружба, которая впоследствии переросла в сильные чувства друг к другу. Делясь своим опытом первого сексуального опыта, дамы рассказали, что покупали крепкий алкоголь, чтобы раскрепоститься. Сендия решила, что остальное уже история.

Хотя для обоих это первые отношения с женщиной, говорят, что объяснить их химию сложно, путаницы тоже не было, потому что все произошло очень органично, как будто они знали, что делать. После первой ночи вместе у них не осталось сомнений, они начали жить вместе и вместе уже шесть лет.

Мелдерис спросил, в чем основная разница в сексуальном опыте между мужчиной и женщиной. Сендия шутит: "С женщиной всегда поладишь. Женщина всегда поймет женщину".

Дануте добавляет: "Ничего даже не нужно говорить". Сендия продолжает: "Даже в лесбийском сообществе знают, что когда вы состоите в однополых отношениях, планка для секса поднимается". Мелдерис попросил уточнить - в каком смысле. Сендия объяснила: "Это абсолютное понимание. Вы должны поставить себя на наше место, чтобы понять это. Тогда, когда вы с мужчиной, есть грань между его эгоизмом, которую вы не хотите пересекать. Как кошка и собака".

Дануте добавляет, что в своих отношениях они оба думают друг о друге одинаково.

Сендия и Дануте вместе уже шесть лет. В 2023 году состоится свадьба девушек.

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