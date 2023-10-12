Армия Израиля подтверждает, что боевики ХАМАС убивали и обезглавливали детей

Официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус заявил, что ЦАХАЛ подтверждает ранее появившиеся сообщения о том, что террористы ХАМАС убивали и обезглавливали детей, сообщает "Медуза".
По словам Конрикуса, которого цитирует BBC, информацию об обстоятельствах гибели детей предоставил коронер, который посетил кибуц Беэри, где погибли десятки мирных жителей.
"Я признаю, что нам потребовалось некоторое время, чтобы по-настоящему осознать и подтвердить это сообщение, и было трудно поверить, что даже ХАМАС мог совершить такой варварский акт, - сказал он. - Я думаю, теперь мы можем с относительной уверенностью сказать, что это сделал ХАМАС… Повсюду были разбросаны изуродованные тела".
Ранее израильские СМИ сообщали, что в кибуцах, на которые напали боевики, были обнаружены тела убитых женщин и детей, некоторые из них были обезглавлены. Власти Израиля подтверждали информацию о погибших жителях, но не комментировали число жертв и обстоятельства их гибели.
Волонтеры поисково-спасательной группы Zaka сообщали, что нашли в кибуце Беэри тела по меньшей мере 100 погибших израильтян. Эти данные не являются окончательными. В кибуце Кфар-Аза, также недалеко от сектора Газа, по данным Zaka, обнаружены тела 200 мирных жителей, в том числе около 40 детей.
Всего в результате нападения боевиков ХАМАС на Израиль в субботу, 7 октября, погибли, по данным на четверг, 1300 человек. Около 3300 получили ранения.
В ответ на нападение Израиль начал наносить массированные удары по целям в секторе Газа, связанным с ХАМАС. 11 октября власти Палестины сообщили о 1200 погибших и 5600 пострадавших жителях.
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