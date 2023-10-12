МВД предлагает закрыть пункты пропуска Виентули и Педедзе на границе с РФ

С 16 октября самый маленький пункт пограничного контроля на латвийско-российской границе - "Виентули" - станет последней возможностью для владельцев украинских паспортов старше 14 лет въехать в Россию из третьих стран по суше. Второй метод - через пункт пропуска в аэропорту Шереметьево в Москве.

В настоящее время проект решения передан на утверждение. В аннотации к проекту приказа МВД указано, что в России принято решение, которое предусматривает, что с 16 октября 2023 года все обладатели украинских паспортов смогут въезжать Россию из третьих стран только в двух пунктах пропуска, причем один из них - пункт Виентули на латвийско-российской границе.

Такое решение показывает, что на латвийско-российской границе создаются условия, которые могут повлиять на общественный порядок и создать угрозу национальной безопасности. Есть основания полагать, что такое решение России является ответом на соответствующее решение Евросоюза, в том числе на решение Латвии запретить въезд транспортных средств с российскими номерами на территорию страны, заявили в МВД.

Ввиду осуществленного Россией военного вторжения в Украину и необходимости предотвращения угроз внутренней безопасности Латвии, связанных с посягательством на национальную независимость, суверенитет, территориальное единство, государственную власть или демократический государственный строй, 16 октября планируется приостановить работу пунктов пропуска через границу Педедзе и Виентули.

МИД Латвии проинформирует Россию о приятом решении.

В то же время приостановка работы пунктов пропуска разгрузит ресурсы Государственной пограничной службы и других соответствующих служб, которые могут быть перенаправлены на обеспечение охраны границы в других местах.

На латвийско-российской границе также есть пункты пропуска Терехово и Гребнево.

Как сообщалось, принимая во внимание реализуемое Беларусью давление нелегальной иммиграции на латвийско-белорусской границе, правительство приняло решение в середине сентября приостановить работу погранперехода Силене.