Граждане Украины смогут въехать в РФ из ЕС по суше только через Латвию

Россия ограничила въезд в страну граждан Украины из Евросоюза (ЕС), определив два пункта для пересечения границы, из которых на суше находится лишь один, выяснило агентство LЕТА в офисе министра иностранных дел Кришьяниса Кариньша.
В среду, 11 октября, Россия сообщила Министерству иностранных дел, что ограничивает въезд в Россию для владельцев украинских паспортов из третьих стран, определив для этой цели только два пункта пересечения границы.
С 16 октября все владельцы украинских паспортов старше 14 лет смогут въезжать в Россию из третьих стран только в двух местах пересечения границы: в аэропорту Шереметьево в Москве и в самом маленьком пункте пограничного контроля на латвийско-российской границе - Виентули.
Кариньш подчеркнул, что Россия продолжает свою тактику, пытаясь расколоть страны Евросоюза (ЕС), имеющие границу с Россией. "Такие действия обречены на провал", - пообещал политик, подчеркнув, что Латвия будет согласовывать единую позицию с партнерами по ЕС и НАТО и действовать соответственно.
Россия в Европе имеет сухопутную границу с Латвией, Эстонией, Финляндией, Норвегией, а также Литвой в Караляучи. Из Латвии въехать в Россию до сих пор можно было через семь пунктов пограничного контроля. Из Эстонии в Россию по суше так же до сих пор можно было въезжать через семь пограничных пунктов. Попасть в Россию из Финляндии можно было по более чем десяти сухопутным пограничным пунктам, между тем в Норвегии есть только один такой пограничный пункт.
Пункт пересечения границы Виентули в Латвии самый маленький, и до сих пор сообщение между двумя странами более интенсивно осуществлялось через другие пункты - Терехово, Гребнево, Зилупе.
Такое решение России означает, что вместо почти 30 пунктов пересечения границы, которые до сих пор были доступны на внешней границе ЕС для въезда в Россию, останется только один, причем самый маленький.
В офисе министра, впрочем, пока не смогли прокомментировать, будет ли такое решение России о сохранении лишь двух мест пересечения границы означать и то, что граждане Украины не должны въезжать в Россию и через Беларусь и Украину.
Скорее всего, такое решение России является ответом на шаг ряда европейских государств, в том числе Латвии, о запрете въезда на их территории транспортным средствам с государственными номерными знаками России и Беларуси.
15 сентября финские власти решили запретить въезд в страну автомобилям с российскими номерными знаками, из-за чего на автомобиле из России с номерными знаками этой страны въехать в ЕС уже нельзя.
Еврокомиссия 8 сентября опубликовала разъяснения по импорту и ввозу товаров из России. В них говорится, что запрещено ввозить личные автомобили и личные вещи. Позже Еврокомиссия заявила, что этот список носит консультативный характер и страны ЕС должны индивидуально решить, устанавливать ли запреты.
Силиня обсудит с лидерами стран Объединенных сил реагирования вопрос въезда граждан Украины в Россию через наименьший пограничный пункт ЕС
Премьер-министр Эвика Силиня 12 и 13 октября примет участие во встрече лидеров стран-участниц Объединенных сил реагирования (JEF) в Висбю, Швеция, в ходе которой планируется обсудить вопросы въезда в Россию граждан Украины из Евросоюза (ЕС), сообщил агентству LЕТА пресс-секретарь Силини Алексис Золднерс.
Золднерс отметил, что в данной связи осуществляется координация действий с союзниками по ЕС и НАТО. Кроме того, в Латвии этим вопросом занялись ответственные министерства, и в случае необходимости в ближайшие дни может быть созвано внеочередное заседание Кабинета министров.
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