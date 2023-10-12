Граждане Украины смогут въехать в РФ из ЕС по суше только через Латвию

Пункт пересечения границы Виентули в Латвии самый маленький, и до сих пор сообщение между двумя странами более интенсивно осуществлялось через другие пункты - Терехово, Гребнево, Зилупе.

Такое решение России означает, что вместо почти 30 пунктов пересечения границы, которые до сих пор были доступны на внешней границе ЕС для въезда в Россию, останется только один, причем самый маленький.

В офисе министра, впрочем, пока не смогли прокомментировать, будет ли такое решение России о сохранении лишь двух мест пересечения границы означать и то, что граждане Украины не должны въезжать в Россию и через Беларусь и Украину.

Скорее всего, такое решение России является ответом на шаг ряда европейских государств, в том числе Латвии, о запрете въезда на их территории транспортным средствам с государственными номерными знаками России и Беларуси.

15 сентября финские власти решили запретить въезд в страну автомобилям с российскими номерными знаками, из-за чего на автомобиле из России с номерными знаками этой страны въехать в ЕС уже нельзя.

Еврокомиссия 8 сентября опубликовала разъяснения по импорту и ввозу товаров из России. В них говорится, что запрещено ввозить личные автомобили и личные вещи. Позже Еврокомиссия заявила, что этот список носит консультативный характер и страны ЕС должны индивидуально решить, устанавливать ли запреты.

Силиня обсудит с лидерами стран Объединенных сил реагирования вопрос въезда граждан Украины в Россию через наименьший пограничный пункт ЕС

Премьер-министр Эвика Силиня 12 и 13 октября примет участие во встрече лидеров стран-участниц Объединенных сил реагирования (JEF) в Висбю, Швеция, в ходе которой планируется обсудить вопросы въезда в Россию граждан Украины из Евросоюза (ЕС), сообщил агентству LЕТА пресс-секретарь Силини Алексис Золднерс.

Золднерс отметил, что в данной связи осуществляется координация действий с союзниками по ЕС и НАТО. Кроме того, в Латвии этим вопросом занялись ответственные министерства, и в случае необходимости в ближайшие дни может быть созвано внеочередное заседание Кабинета министров.