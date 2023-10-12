Минздрав комментирует встречу Абу Мери с чиновницей из Палестины

Абу Мери 5 октября, накануне совершенного ХАМАС нападения на Израиль, встретился с заместителем министра иностранных дел и диаспоры Палестины Амаль Джаду, призвав жителей Палестины учиться и работать в Латвии.

"Объединенный список" потребовал от министра здравоохранения дать ответы на ряд вопросов, в том числе, "основано ли приглашение жителей Палестины приехать в Латвию учиться и работать на принципах политики иммиграции и трудоустройства правительства Эврики Силини".

Оша подчеркнул, что руководство Минздрава решительно осуждает атаки террористической группировки ХАМАС на Израиль: "Эти жестокие действия террористов, унесшие жизни мирного населения, осуждаем".

При этом она подчеркнула, что до сих пор все проводимые Минздравом мероприятия были в рамках единой позиции Латвии и Евросоюза по вопросу мирного процесса на Ближнем Востоке.

Поддерживая усилия диалога между ЕС и Палестиной - между Латвией и Палестиной на дипломатическом и политическом уровнях прошел диалог, на уровне визитов и консультаций, пояснила Оша.

Консультации проходили в Риге 4-5 октября, когда в Риге гостила Джаду. Визит в министерство состоялся по инициативе Палестины, и это была одна из нескольких встреч, прошедших во время визита в Ригу заместителя министра иностранных дел Палестины по европейским вопросам.

Оша напомнил, что на встрече между министром здравоохранения и заместителем министра иностранных дел Палестины обсуждались возможности сотрудничества, актуальная ситуация в ближневосточном регионе, а также сотрудничество в международных организациях. До сих пор в сфере здравоохранения не была сотрудничества между Латвией и Палестиной.

Она подчеркнула, что любой вид диалога с представителями палестинской отрасли здравоохранения в дальнейшем будет вестись в соответствии с официальной внешней политикой и политикой безопасности Латвии.