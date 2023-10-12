Фото ⟩ Президент Ринкевич посетил Адажскую военную базу

Во время визита Ринкевич встретился с руководством Национальных вооруженных сил (НВС) и боевой группы усиленного присутствия НАТО в Латвии, ознакомился с деятельностью военной базы и спортивного центра и посетил центр боевой поддержки и обеспечения.

"Хочу каждого из вас поблагодарить за службу в Латвии, а ваши страны - за вклад в укрепление безопасности Латвии и Балтийского региона. Латвийское общество высоко ценит ваше присутствие, особенно следя за событиями в Украине, а теперь и в Израиле", - сказал президент, обращаясь к солдатам союзников.

Президент также встретился с первыми призывниками службы государственной обороны.

"Вы - первые солдаты восстановленной службы государственной обороны и станете примером для всех будущих солдат. Ваш опыт и знания будут очень полезны, чтобы сделать службу привлекательной для молодежи и отвечающей потребностям обороны Латвии. Спасибо вам за отзывчивость и стремление укрепить оборону и безопасность нашей страны", - подчеркнул президент.