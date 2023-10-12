Видео ⟩ В Видземе приюты для животных переполнены

В приютах для животных Видземе ситуация стала катастрофической. Оставшихся без дома животных много, но начинает не хватать свободных мест для размещения этих животных. Приюты заметили, что сейчас сокращается число тех, кто готов забрать домашнее животное. Не хватает не только места для животных, но и работников. Именно поэтому каждого волонтера, желающего выгулять собаку или как-то иначе помочь приютам, высоко ценят и ждут с распростертыми объятиями.