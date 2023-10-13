Пт, 13.10.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Парламент Израиля утвердил правительство "чрезвычайной ситуации"

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Фото: Roman Yanushevsky/Shutterstock

В четверг, 12 октября, израильский парламент утвердил правительство "чрезвычайной ситуации", в котором к премьер-министру Биньямину Нетаньяху присоединился лидер оппозиции Бенни Ганц, пишет AFP.

Ганц и еще четыре члена его партии вошли в правительство в качестве министров.

Второй лидер оппозиции Яир Лапид не присоединился к своему бывшему соратнику Ганцу.

Предыдущие партнеры коалиции во главе с Нетаньяху - крайне правые и ортодоксальные еврейские партии - также сохраняют свое представительство в правительстве.

Широкая коалиция необходима Израилю для принятия важных политических решений в ближайшем будущем, поскольку страна отвечает на атаки палестинской группировки ХАМАС, переросшие в войну с Израилем. 

Нетаньяху согласился заморозить спорные судебные реформы, которые вызвали крупнейшие протесты в истории Израиля.

Никакие законопроекты, не связанные с войной, не будут выдвигаться во время войны.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх