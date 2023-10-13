Парламент Израиля утвердил правительство "чрезвычайной ситуации"

Ганц и еще четыре члена его партии вошли в правительство в качестве министров.

Второй лидер оппозиции Яир Лапид не присоединился к своему бывшему соратнику Ганцу.

Предыдущие партнеры коалиции во главе с Нетаньяху - крайне правые и ортодоксальные еврейские партии - также сохраняют свое представительство в правительстве.

Широкая коалиция необходима Израилю для принятия важных политических решений в ближайшем будущем, поскольку страна отвечает на атаки палестинской группировки ХАМАС, переросшие в войну с Израилем.

Нетаньяху согласился заморозить спорные судебные реформы, которые вызвали крупнейшие протесты в истории Израиля.

Никакие законопроекты, не связанные с войной, не будут выдвигаться во время войны.