Парламент Израиля утвердил правительство "чрезвычайной ситуации"

В четверг, 12 октября, израильский парламент утвердил правительство "чрезвычайной ситуации", в котором к премьер-министру Биньямину Нетаньяху присоединился лидер оппозиции Бенни Ганц, пишет AFP.
Ганц и еще четыре члена его партии вошли в правительство в качестве министров.
Второй лидер оппозиции Яир Лапид не присоединился к своему бывшему соратнику Ганцу.
Предыдущие партнеры коалиции во главе с Нетаньяху - крайне правые и ортодоксальные еврейские партии - также сохраняют свое представительство в правительстве.
Широкая коалиция необходима Израилю для принятия важных политических решений в ближайшем будущем, поскольку страна отвечает на атаки палестинской группировки ХАМАС, переросшие в войну с Израилем.
Нетаньяху согласился заморозить спорные судебные реформы, которые вызвали крупнейшие протесты в истории Израиля.
Никакие законопроекты, не связанные с войной, не будут выдвигаться во время войны.
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