К адвокатам, которые защищали Навального, пришли с обыском. Один из них задержан

Директор ФБК Иван Жданов сообщил, что с обысками пришли к Вадиму Кобзеву, Игорю Сергунину и Алексею Липцеру. Обыски проходят по делу об участии в экстремистском сообществе, отметил он.

Адвокатам Навального, считает соратник политика Леонид Волков, может грозить до 6 лет лишения свободы.

"Безусловно, все это шаги по полной изоляции Навального", - пишет Жданов.

Позже стало известно, что адвоката Игоря Сергунина задержали.

"Создание экстремистского сообщества" - один из пунктов обвинения последнего на настоящий момент дела Алексея Навального, в рамках которого политика в августе 2023 года приговорили к 19 годам колонии особого режима.