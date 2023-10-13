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К адвокатам, которые защищали Навального, пришли с обыском. Один из них задержан

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Алексей Навальный в колонии
Алексей Навальный в колонии Фото: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP

Российские правоохранительные органы проводят в Москве обыски у адвокатов, которые ранее защищали политика Алексея Навального, пишет "Медуза" со ссылкой на источники. 

Директор ФБК Иван Жданов сообщил, что с обысками пришли к Вадиму Кобзеву, Игорю Сергунину и Алексею Липцеру. Обыски проходят по делу об участии в экстремистском сообществе, отметил он. 

Адвокатам Навального, считает соратник политика Леонид Волков, может грозить до 6 лет лишения свободы.

"Безусловно, все это шаги по полной изоляции Навального", - пишет Жданов. 

Позже стало известно, что адвоката Игоря Сергунина задержали.

"Создание экстремистского сообщества" - один из пунктов обвинения последнего на настоящий момент дела Алексея Навального, в рамках которого политика в августе 2023 года приговорили к 19 годам колонии особого режима.

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