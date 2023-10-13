Агрессия в латвийских школах: Кекавская дума выдвинула инициативу

Уже собрано более половины из 10 000 подписей, необходимых для подачи инициативы в Сейм. Это свидетельствует о том, что значительная часть общества согласна с тем, что у школ в настоящее время "связаны руки" в отношении агрессии школьников.

В качестве одного из вариантов решения проблемы предлагается отправлять агрессивных учащихся на дистанционное обучение, возложив ответственность за их обучение на родителей.

Однако такое предложение уже было отклонено в Сейме на том основании, что оно не решит проблему, а лишь уберет ее "с глаз долой".

Проблема, на которую обращает внимание Кекавская дума, заключается в том, что агрессивные ученики понимают, что им "за это ничего не будет". Станет ли для них запрет приходить в школу наказанием?

Основную ответственность за то, что ребенок агрессивен, несет семья, поэтому нет оснований полагать, что он исправится, просто не посещая школу. Отсутствие образования и социализации может даже усугубить поведение таких детей. Школа избавится от такого ребенка, но проблема решена не будет.

Министерство образования и науки должно играть более активную роль в решении проблем насилия, а не только говорить о том, что это плохо, и внедрять долгосрочные программы, которые, возможно, когда-нибудь принесут плоды, хотя и не решат проблем сегодня.

Министр образования и науки Анда Чакша недавно заявила, что агрессивного ребенка можно продолжать учить в школе, но отдельно от других.

Однако очевидно, что у школ нет ни таких возможностей, ни ресурсов. Есть школы, которые даже не в состоянии найти учителей по всем предметам и составить расписание к середине октября. Как они смогут обеспечить индивидуальное обучение агрессивного ребенка и кто будет за это платить?