Фото, Видео ⟩ Как будет выглядеть новая Лиепайская тюрьма?

Министерство юстиции сообщило, что в пятницу, 13 октября, в Лиепае состоялось торжественное мероприятие, в ходе которого была заложена капсула в фундамент новой Лиепайской тюрьмы.

Инесе Либиня-Эгнере отметила, что в основу идеи новой тюрьмы были положены лучшие идеи зарубежных стран, таких как Норвегия и Эстония. Одним из ключевых факторов при проектировании тюрьмы была безопасность заключенных, персонала и населения.

Галерея: Закладка капсулы времени в Лиепайской тюрьме

Тюрьма обеспечит более эффективный подход к исполнению наказаний, более эффективные возможности для ресоциализации заключенных, крупный центр занятости для заключенных и место для обучения. Тюрьма будет оснащена новой современной техникой, которая поможет персоналу лучше контролировать заключенных.

Галерея: Визуализации зданий новой Лиепайской тюрьмы

В настоящее время в Латвии девять тюрем, шести из них более 100 лет. Тюремные здания и инфраструктура в целом устарели физически и морально, не отвечают потребностям исполнения наказаний, поскольку строились не как тюрьмы, а адаптировались с течением времени.