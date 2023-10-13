Фото, Видео ⟩ Как будет выглядеть новая Лиепайская тюрьма?

Новая Лиепайская тюрьма станет современной средой наказания, которая будет мотивировать заключенных стать законопослушными и содействовать общественной безопасности, подчеркнула в пятницу, 13 октября, министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере на церемонии закладки капсулы в фундамент новой Лиепайской тюрьмы.
Министерство юстиции сообщило, что в пятницу, 13 октября, в Лиепае состоялось торжественное мероприятие, в ходе которого была заложена капсула в фундамент новой Лиепайской тюрьмы.
Инесе Либиня-Эгнере отметила, что в основу идеи новой тюрьмы были положены лучшие идеи зарубежных стран, таких как Норвегия и Эстония. Одним из ключевых факторов при проектировании тюрьмы была безопасность заключенных, персонала и населения.
Галерея: Закладка капсулы времени в Лиепайской тюрьме
Тюрьма обеспечит более эффективный подход к исполнению наказаний, более эффективные возможности для ресоциализации заключенных, крупный центр занятости для заключенных и место для обучения. Тюрьма будет оснащена новой современной техникой, которая поможет персоналу лучше контролировать заключенных.
Галерея: Визуализации зданий новой Лиепайской тюрьмы
В настоящее время в Латвии девять тюрем, шести из них более 100 лет. Тюремные здания и инфраструктура в целом устарели физически и морально, не отвечают потребностям исполнения наказаний, поскольку строились не как тюрьмы, а адаптировались с течением времени.
Это будет первая новая тюрьма в Латвии после восстановления независимости Латвии. Ожидается, что строительство новой тюрьмы будет завершено к 22 сентября 2025 года.
Уже сообщалось, что 18 октября прошлого года правительство разрешило Министерству юстиции взять на себя долгосрочные обязательства госбюджета, необходимые для строительства новой тюрьмы. Общий объем финансирования не должен превысить 175,6 млн евро.
Новая Лиепайская тюрьма будет рассчитана на 1 200 заключенных. Весь комплекс будет состоять из шести различных зданий. Общая площадь составляет 305 116 кв. м (м2), а общая планируемая площадь помещений - около 37 400 м2.
Победителем в тендере на строительство тюрьмы стала компания Citrus Solutions. Контракт будет заключен на сумму 125 874 569,87 евро без учета налога на добавленную стоимость.
Согласно информации портала Firmas.lv, компания Citrus Solutions была основана в 2005 году, ее уставной капитал составляет 5 070 999 евро. В 2022 году оборот компании составил 57,92 млн. евро, а прибыль - 8,31 млн. евро. Citrus Solutions является технологической компанией SIA Tet Group.
Видео: Сюжет программы о Лиепайской тюрьме
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