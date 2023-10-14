В Алуксненском крае в ДТП погиб велосипедист

На дороге Педедзе - Калнапедедзе водитель автомобиля Audi сбил велосипедиста 1947 года рождения, который от полученных травм скончался на месте происшествия.

В целом за минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 155 дорожно-транспортных происшествий, в результате аварий пострадали 19 человек, один погиб.

Среди пострадавших шесть пешеходов, два велосипедиста и один водитель электроскутера.