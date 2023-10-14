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Видео ⟩ Мужчина в Варшаве взобрался на памятник и угрожал себя взорвать

rus.tvnet.lv
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Скриншот из видео
Скриншот из видео Фото: Ekrānuzņēmums no video/Szymon Jadczak/"X"

Полиция Польши задержала в Варшаве мужчину, забравшегося на памятник пострадавшим при крушении самолета под Смоленском и якобы угрожавшего взорвать себя, сообщает Associated Press.

Место происшествия было оцеплено антитеррористическими подразделениями и несколькими подразделениями полиции. Мужчина несколько часов говорил что-то в мегафоне, но что именно, неизвестно.

К счастью, мужчина решил слезть с памятника. Польские СМИ сообщают, что его задержали. Прозвучали версии, что при себе у мужчины было взрывное устройство и зажигалка, но они не подтверждены.

Инцидент произошел за день до парламентских выборов в Польше, которые состоятся 15 октября. Памятник жертвам Смоленской трагедии был установлен в 2018 году. В 2010 году в Смоленске разбился Ту-154, на борту которого был президент Лех Качиньский, его жена Мария, высшее военное командование, политики и общественные и деятели. Всего в авиакатастрофе погибли 96 человек.

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