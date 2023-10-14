Видео ⟩ Мужчина в Варшаве взобрался на памятник и угрожал себя взорвать

Место происшествия было оцеплено антитеррористическими подразделениями и несколькими подразделениями полиции. Мужчина несколько часов говорил что-то в мегафоне, но что именно, неизвестно.

Na miejscu są już policyjni kontrterroryści. pic.twitter.com/gIl08JoYr4 — Szymon Jadczak (@SzJadczak) October 14, 2023

К счастью, мужчина решил слезть с памятника. Польские СМИ сообщают, что его задержали. Прозвучали версии, что при себе у мужчины было взрывное устройство и зажигалка, но они не подтверждены.

Инцидент произошел за день до парламентских выборов в Польше, которые состоятся 15 октября. Памятник жертвам Смоленской трагедии был установлен в 2018 году. В 2010 году в Смоленске разбился Ту-154, на борту которого был президент Лех Качиньский, его жена Мария, высшее военное командование, политики и общественные и деятели. Всего в авиакатастрофе погибли 96 человек.