Видео и фото ⟩ У памятника Свободы прошла акция в поддержку Израиля

Цель акции также - "поддержать народ и людей Израиля в эти тяжелые времена".

Еще до 20:00 у памятника Свободы прошли подготовительные работы. Участники акции выставили у памятника Свободы свечи.

На мероприятии собрались примерно 300 человек, которые у памятника Свободы спели гимн Латвии.

Уже сообщалось, что 7 октября террористическая группировка ХАМАС начала масштабную наступательную операцию против Израиля, убивая мирных жителей и захватывая заложников. К настоящему моменту в результате атак погибли тысячи израильтян, в плену находятся около 150 заложников.