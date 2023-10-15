Министр внутренних дел Германии обещает выдворить из страны поддерживающих ХАМАС

"Мы будем использовать все юридические средства для выдворения сторонников ХАМАС", - заявила министр в интервью газете Bild am Sonntag.

Еще до нападения 7 октября на Израиль, в ходе которого палестинские боевики убили более 1300 человек, Евросоюз (ЕС) и США признали ХАМАС террористической организацией.

Фезер, представляющую социал-демократов (SPD), поддержал сопредседатель партии Ларс Клингбайль.

"Если кто-то, прославляющий ХАМАС на улицах Германии, не имеет немецкого гражданства, то их надо выдворять из Германии", - заявил Клингбайль в интервью изданиям медиагруппы Funke, добавив, что будут полностью использованы все предлагаемые законом возможности.

"Мы находимся в процессе реформирования закона о гражданстве, - подчеркнул лидер SPD. - Каждому, кто не имеет с нами общих ценностей, кто поддерживает антисемитизм и террор, в немецком паспорте будет отказано".

В то же время он предостерег от обобщений, отметив, что правовое преследование, направленное на сторонников ХАМАС, нельзя отнести к группам населения в целом, поскольку оно не соответствует "разнообразию нашей страны".

Клингбайль призвал мусульманские организации Германии занять четкую позицию по этому вопросу.

"В нашем обществе должен быть демократический консенсус, что мы осуждаем варварский террор ХАМАС, - подчеркнул политик. - Я ожидаю этого и от всех мусульманских объединений в Германии".

"Террористы - не палестинцы. Террористы - ХАМАС. Многие палестинцы сами являются жертвами террора ХАМАС", - добавил Клингбайль.