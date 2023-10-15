Молодой человек, который в Царникаве убил одноклассницу, обжаловал решение первой инстанции

Ранее Рижский районный суд признал молодого человека виновным в совершении преступления, предусмотренного 116-й статьей Уголовного закона и приговорил его к лишению свободы на 15 лет, а также надзору пробации на два года. Кроме того, суд первой инстанции полностью удовлетворил заявленную компенсацию вреда в размере 14 303 евро.

На приговор первой инстанции поступила апелляционная жалоба и теперь дело предстоит рассматривать Рижскому окружному суду.

Как сообщалось, воспитанник одной из рижских школ 26 июня 2022 года вместе со своей одноклассницей находился в лесу в районе променада лесного массива в Царникаве. Когда девушка хотела пойти домой, обвиняемый с целью совершения убийства надел резиновые перчатки и начал ее душить. Потерпевшая оказала сопротивление и попыталась сбежать, но обвиняемый догнал ее и продолжил душить, намотав ей на шею ее же длинные волосы.

От полученных повреждений девушка скончалась на месте преступления. Совершив указанные действия, обвиняемый спрятал тело в лесном массиве.

За совершенное правонарушение Уголовный закон Латвии предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы или лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет с испытательным надзором на срок до трех лет.