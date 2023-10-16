Сегодня состоится эвакуационный рейс airBaltic из Израиля

МИД в сотрудничестве с airBaltic и другими странами ищет возможные решения для выезда из Израиля находящихся там латвийцев. До этого airBaltic обращалась к пассажирам индивидуально, предлагая альтернативные полеты - в другие даты или другими авиакомпаниями.

Как отметила пресс-секретарь МИД, многие авиакомпании отменяют запланированные рейсы из Израиля, тем самым уменьшая возможности выезда из страны. Поэтому МИД попросил airBaltic выполнить специальный рейс Рига-Тель-Авив-Рига, чтобы желающие покинуть Израиль латвийцы могли вернуться домой.

В airBaltic сообщили, что на рейсе будет 148 мест.

Сегодня утром Эглите сообщила телеканалу TV3, что, по имеющейся у МИД информации, рейс состоится утром. Все места в самолете заняты - в основном рейсом воспользуются граждане Латвии, но среди пассажиров будут также десять граждан Эстонии и три гражданина Литвы. Несколько граждан Израиля воспользуются рейсом airBaltic, чтобы вернуться в Израиль из Латвии.

Представитель МИД отметила, что многие латвийцы уже выехали из Израиля рейсами, организованными Литвой, Францией и Грецией. По ее словам, если ситуация в Израиле ухудшится, возможно, будет больше людей, которые захотят покинуть страну, и тогда будет обсуждаться вопрос об организации новых рейсов.