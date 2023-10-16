Латвийская армия купит в США четыре вертолета

Для Национальных вооруженных сил Латвия закупит у США четыре вертолета легкого класса MD 530F, которые предназначены для оказания ближней воздушной поддержки и могут быть вооружены, сообщили в пресс-отделе Министерства обороны.
Приобретенные вертолеты помогут проводить воздушные операции по объектам противника на близком расстоянии, обеспечивать воздушную поддержку поисково-спасательных операций, а также осуществлять тактическую разведку и транспортные операции.
В мирное время эти вертолеты будут использоваться для поддержания квалификации пилотов ВВС Национальных вооруженных сил.
Ожидается, что ценовое предложение от производителя Латвия получит в первой половине следующего года, тогда можно будет договориться о конкретных условиях поставки.
Уже сообщалось, что Латвия приобрела четыре вертолета UH-60M Black Hawk, которые заменяют физически и морально устаревшие самолеты Ми-17 советского производства.
Ми-17 использовались для поисково-спасательных операций, пожаротушения с воздуха, медицинской эвакуации и воздушных перевозках, а также для поддержки учебных операций.
В сентябре 2018 года Кабмин поддержал закупку четырех новых вертолетовBlack Hawk на сумму около 175 миллионов евро, заключив межправительственное соглашение с США.
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