Латвийская армия купит в США четыре вертолета

Приобретенные вертолеты помогут проводить воздушные операции по объектам противника на близком расстоянии, обеспечивать воздушную поддержку поисково-спасательных операций, а также осуществлять тактическую разведку и транспортные операции.

В мирное время эти вертолеты будут использоваться для поддержания квалификации пилотов ВВС Национальных вооруженных сил.

Ожидается, что ценовое предложение от производителя Латвия получит в первой половине следующего года, тогда можно будет договориться о конкретных условиях поставки.

Уже сообщалось, что Латвия приобрела четыре вертолета UH-60M Black Hawk, которые заменяют физически и морально устаревшие самолеты Ми-17 советского производства.

Ми-17 использовались для поисково-спасательных операций, пожаротушения с воздуха, медицинской эвакуации и воздушных перевозках, а также для поддержки учебных операций.

В сентябре 2018 года Кабмин поддержал закупку четырех новых вертолетовBlack Hawk на сумму около 175 миллионов евро, заключив межправительственное соглашение с США.