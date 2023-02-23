Фото ⟩ "Мечта, ставшая реальностью": Латвия получила вертолеты Black Hawk

Церемонию можно было бы свести к уровню повседневного рутинного мероприятия, но эти вертолеты - огромный шаг в развитии военно-воздушных возможностей Латвии, когда "мы приходим к четкой структуре, состоящей из специалистов, инфраструктуры, самолетов и высокого профессионализма".

Покупка вертолетов, большой шаг в развитии. Но это только первый шаг, поэтому командующий уверен, что мы увидим дальнейший прогресс в развитии возможностей военно-воздушных сил Латвии.

Министр обороны Инара Мурниеце заявила, что в 1919 году, когда был создан авиационный полк вооруженных сил, обороноспособность страны укрепилась. "Поймите, после восстановления независимости необходимо формировать вооруженные силы, чтобы оккупация не повторилась. Для этого необходим контроль над воздушным пространством", - сказала она.

Министр также отметила, что вертолеты американского производства были далекой, труднодостижимой мечтой, а теперь можно гордиться ее осуществлением. Военно-воздушные силы модернизируются, кроме того, этот проект является прекрасным примером сотрудничества Латвии с США.

Уже сообщалось, что в сентябре 2018 года Кабинет Министров поддержал закупку четырех новых вертолетов Black Hawk на сумму около 175 млн евро, заключив межправительственное соглашение с США.

11 декабря 2022 года вооруженные силы США поставили первые два из четырех заказанных Латвией вертолетов Black Hawk, а поставка оставшихся двух вертолетов запланирована до конца текущего года.