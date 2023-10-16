"Хезболла" уничтожила израильские видеокамеры на границе с Ливаном

"Хезболла" опубликовала видео, на котором снайперы уничтожают камеры наблюдения, расположенные в пяти местах вдоль вдоль границы между Ливаном и Израилем, в том числе возле израильского города Метула.

После того, как ХАМАС напал на Израиль, "Хезболла" уже несколько раз открывала огонь по Израилю с территории Ливана, на что Израиль отвечал ответным огнем.

В результате взаимных перестрелок погибли по меньшей мере семь человек, в том числе четверо боевиков "Хезболлы". Судя по всему, "Хезболла" хочет помешать израильской армии контролировать передвижение на ливанской стороне границы.

Израиль считает поддерживаемую Ираном шиитскую боевую группировку своей самой серьезной непосредственной угрозой. По оценкам Израиля, у "Хезболлы" имеется около 150 000 ракет, нацеленных на Израиль.

Существуют опасения, что "Хезболла" может напасть на Израиль. Президент США Джо Байден уже предупредил другие страны Ближнего Востока не присоединяться к конфликту, и отправил американские военные корабли в регион, а также пообещал полную поддержку Израилю.

Представитель "Хезболлы" заявил в воскресенье, 15 октября, что группировка готова ко всем вариантам развития событий, добавив, что "мы не хотим раскрывать, каким будет следующий шаг", но добавив, что он "связан с тем, что происходит в Газе".

Временный премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил, что правительство страны стремится ослабить напряженность на южной границе с Израилем и избежать втягивания Ливана в новую войну.

В понедельник, 16 октября, власти Израиля на фоне обстрелов со стороны Ливана объявили о начале эвакуации людей, проживающих в зоне до 2 км от границы. Жители будут размещены в гостевых домах.