VDD выявила отдельные высказывания, направленные против народа Израиля

В этом году VDD начала два уголовных процесса по подозрению в публичном прославлении и оправдании терроризма. Указанные уголовные процессы начаты еще летом и к нынешним атакам ХАМАС отношения не имеют.

Одним из направлений работы VDD является выявление случаев радикализации лиц с целью своевременного предотвращения потенциально создаваемой лицами угрозы.

В службе подтвердили, что VDD обращает внимание на высказывания в интернет-среде, которые могут свидетельствовать о радикализации.

Кроме того, в службе также подтвердили, что VDD выявила в информационном пространстве высказывания, направленные не только против жителей Израиля, но и против палестинцев. Каждый такой случай оценивается индивидуально. В рассмотренных случаях служба не установила предусмотренных законом оснований для начала уголовного процесса.

VDD также сообщила, что уровень террористической угрозы в Латвии остается низким и в распоряжении службы нет информации, свидетельствующей о необходимости его повышения в ближайшее время.