Видео ⟩ Подростки рискуют жизнью и катаются на грузовых вагонах поездов

Четверо несовершеннолетних подростков разместили в популярном приложении видео, на котором видно, как они едут в грузовом вагоне поезда, стоя на мешках.

Мальчики, возможно, единственные, кто радуется тому, что они сделали, потому что, когда видео показывают взрослым, это вызывает беспокойство и возмущение.

В Latvijas dzelzceļš также считает, что подобные развлечения не стоят того, чтобы рисковать жизнью, здоровьем и будущим. Лучше заняться спортом.

К сожалению, поскольку составы поездов обычно состоят из нескольких десятков вагонов, машинист не замечает подобных детских развлечений.

Чаще всего такие развлечения подростков замечают сотрудники Latvijas dzelzceļš на переходах или просто очевидцы, которые сообщают о происходящем в полицию.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā