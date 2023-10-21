Фото ⟩ Буря над Латвией: почему упавшие деревья еще на улицах Риги и кто вообще должен их убирать?

В начале октября над Латвией пронеслась буря. Но спустя больше чем 10 дней после урагана во многих местах столицы все еще можно увидеть последствия. Кто же должен убирать поваленные ветром деревья? Разбирался RUS TVNET.
Жители Риги охотно делятся фотографиями упавших деревьев, которые до сих пор не убраны.
Наталия рассказала, что каждый день ходит на работу через рижский микрорайон Золитуде. Она отметила, что одно из упавших деревьев до сих пор лежит на зеленой зоне и все равно немного мешает.
"Мне приходится обходить это дерево по проезжей части, потому что часть веток мешает идти нормально, а ведь там и так очень узкая обочина для пешеходов", - поделилась женщина своим возмущением.
Еще один читатель портала прислал фото поваленных деревьев и отметил, что такой вид он застал в понедельник, 16 октября, во время своей прогулки в районе Атгазене, возле Детской клинической университетской больницы (BKUS).
И это не единичные примеры - поваленные деревья и другие последствия бури можно встретить и в других районах города, и даже в центре столицы.
Во вторник, 17 октября, в Верманском саду еще можно было увидеть поврежденные деревья, которые были обтянуты лентой. При этом часть поврежденных веток была убрана к мусорным контейнерам. Схожую картину жители столицы наблюдают и в парках вдоль городского канала.
Галерея: Верманский сад
Галерея: Поваленные деревья вдоль канала
Галерея: Поваленные деревья в центре Риги
Кто отвечает за уборку в столице?
Увидев поваленное дерево, большинство жителей сразу же обращается в Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD).
За сутки 8 октября VUGD получила 660 вызовов для устранения повреждений из-за сильного ветра. 60 сломанных деревьев упали на автомобили, в 11 случаях - на жилые дома.
Однако, как подчеркнули в аварийной службе, они занимаются деревьями только в экстренных ситуациях.
"VUGD выезжает в том случае, если сломанные деревья угрожают или могут угрожать здоровью и жизни людей. Это ситуации, когда деревья падают на жилые дома, автомобили, тротуары или проезжую часть, что может задержать прибытие на вызов любой экстренной службы или вызвать опасную аварийную ситуацию", - рассказала RUS TVNET пресс-секретарь VUGD Виктория Грибусте.
Она отметила, что на этих вызовах VUGD только устраняет опасность, например, спиливает дерево и убирает его с проезжей части, но не занимается утилизацией и не вывозит деревья.
Устранением последствий урагана занимаются различные муниципальные учреждения и компании в зависимости от территории, сообщили RUS TVNET в Рижской думе.
Департамент жилищного хозяйства и окружающей среды - отвечает за озеленение улиц, насаждения возле учебных заведений и мест отдыха.
Управление по благоустройству территории - смотрит за другими земельными участками, находящимися в собственности самоуправления.
За порядком и уборкой в рижских садах и парках следит предприятие Rīgas meži. Если упавшее дерево возле городского канала не представляет опасности, хотя и портит вид, то его убирает именно Rīgas meži.
Например, после последней бури предприятие даже обратилось к жителям с просьбой не гулять парках, потому что работники Rīgas meži начали освобождать дорожки парков и другие территории от упавших деревьев.
Представитель Rīgas Meži Иева Берзиня рассказала, что такого большого ущерба за такое короткое время в рижских парках не видели последние 20 лет.
В Rīgas meži сказали что во время последнего урагана было повалено около 250 деревьев. Ветер ломал как старые, так и вполне здоровые деревья.
"Как объясняют эксперты, ущерб был столь велик из-за необычно сильного для этого месяца северо-западного ветра, а также того, что буря пришлась на тот момент, когда на деревьях еще была листва", - указала Берзиня.
Для ликвидации последствий урагана были задействованы все 120 сотрудников Dārzi un parki, подразделения Rīgas Meži. Также предприятие использовала всю имеющуюся технику, подходящую для этих работ: грузовики, трактора, подъемники, измельчители и бензопилы.
В настоящее время основные опасности в садах и парках Риги устранены, сообщили на предприятии. Однако не исключено, что в лесах Риги и Рижского района осталось сломанное или упавшее дерево.
Поэтому Rīgas meži призывает людей быть очень осторожными в лесах и по возможности писать об опасных деревьях по адресу rigasmezi@rigasmezi.lv
Представитель Rīgas Meži также поделилась тем, как именно работают сотрудники и на что они обращают внимание в первую очередь.
По словам, предприятие планирует работы так, чтобы сначала устранить основные опасности, например поломанные или поваленные деревья. После этого стволы деревьев распиливают, а ветки собирают в кучи. Далее расчищаются основные дорожки парков.
При этом Rīgas Meži обращает внимание, что не может очистить все парки и леса одновременно. Для этого не хватает человеческих ресурсов и техники.
"Даже сейчас в местах, где повреждений было больше, а также в местах, удаленных от центра, лежат груды деревьев и веток. Они постепенно убираются", - признали на предприятии.
Если же дерево упало на территории, которое принадлежит многоквартирному дому, то все заботы о том, чтобы его убрать и утилизировать берет на себя обслуживающая организация (домоуправление). Работы по уборке дерева проводятся за счет средств собственников квартир конкретного дома.
Если дом находится в управлении Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), то житель может позвонить по единому справочному телефону 8900 или отправить электронное письмо по адресу rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv.
Бывает и так, что ураган повалил дерево, которое росло на территории частого лица. В таком случае уборкой дерева должен заняться владелец земли. Ни самоуправление, ни другие жители не могут утилизировать дерево с чужой территории.
"Собирать поваленные деревья можно лишь с разрешения владельца. Если же он не давал такого разрешения, и кто-то присвоил упавшее на его участке дерево, тот может подать заявление в полицию, и виновного привлекут к ответственности за кражу и присвоение чужого имущества", - рассказала Rus.LSM представитель Госполиции Гита Гжибовска.
Почему с улиц Риги все еще не убрали упавшие деревья и ветки?
В Рижской думе рассказали, что сейчас ликвидация последствий урагана еще продолжается, при этом отметили, что в самоуправлении не установлены сроки, в течении которых нужно устранить последствия бури.
"Ведутся работы в соответствии с возможностями и ресурсами, фиксированных сроков спила и сбора деревьев нет. Опасные деревья и ветки вырубаются в первоочередном порядке, что задерживает вывоз спиленных деревьев и веток", - заявили в самоуправлении.
Также в думе отметили, что в некоторых случаях для выполнения работ привлекаются дополнительные ресурсы.
Что делают с поваленными деревьями?
Иева Берзиня рассказала, что упавшие деревья не пропадают. Собранная во время урагана древесина измельчается. Щепа используется в парках - на клумбах и в посадках многолетних растений, вокруг кустарников и молодых деревьев.
Излишки щепы вывозятся из парков и продается на аукционах. Часть древесины продается на аукционах в качестве дров.
Что касается утилизации листьев, травы и других органических отходов, то Иева Берзиня отметила, что Rīgas meži в сотрудничестве с Rīgas Ūdens запустили "самое долгосрочное и экономически эффективное за последние годы для рижан решение по утилизации отходов".
"Листья, скошенная трава и другие органические вещества, собранные с зеленых зон, складируются на первом в Латвии полигоне для компостирования отходов Vārnukrogs 2014, находящемся в ведении Rīgas Ūdens, - сообщила Берзиня.
В общей сложности в прошлом году на компостную площадку было вывезено почти 8 000 м2 листвы, что позволило сэкономить рижанам около полумиллиона евро.
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