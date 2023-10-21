Фото ⟩ Буря над Латвией: почему упавшие деревья еще на улицах Риги и кто вообще должен их убирать?

По словам, предприятие планирует работы так, чтобы сначала устранить основные опасности, например поломанные или поваленные деревья. После этого стволы деревьев распиливают, а ветки собирают в кучи. Далее расчищаются основные дорожки парков.

При этом Rīgas Meži обращает внимание, что не может очистить все парки и леса одновременно. Для этого не хватает человеческих ресурсов и техники.

"Даже сейчас в местах, где повреждений было больше, а также в местах, удаленных от центра, лежат груды деревьев и веток. Они постепенно убираются", - признали на предприятии.

Если же дерево упало на территории, которое принадлежит многоквартирному дому, то все заботы о том, чтобы его убрать и утилизировать берет на себя обслуживающая организация (домоуправление). Работы по уборке дерева проводятся за счет средств собственников квартир конкретного дома.

Если дом находится в управлении Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), то житель может позвонить по единому справочному телефону 8900 или отправить электронное письмо по адресу rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv.

Бывает и так, что ураган повалил дерево, которое росло на территории частого лица. В таком случае уборкой дерева должен заняться владелец земли. Ни самоуправление, ни другие жители не могут утилизировать дерево с чужой территории.