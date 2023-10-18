Популярный музыкант, лидер группы "Машина времени" летом 2023 года дал интервью журналисту телеканала "Дождь" Михаилу Козыреву, в котором рассказал о своем отношении к уже бывшему товарищу Владимиру Соловьеву и к нынешней власти в РФ.
Макаревич: "Война обязательно закончится. Власть обязательно сменится"
С бывшим другом - пропагандистом Владимиром Соловьевым - Андрей Макаревич прекратил кое-либо общение. Еще много лет назад он пытался объяснить Соловьеву, что в своих эфирах он распространяет зло, но тот его не слушал.
Музыкант уверен, что война России с Украиной закончится:
"Война обязательно закончится. Не бывает войн бесконечных. Власть обязательно сменится. Потому что не бывает власти бесконечной".
Интервью с Макаревичем снято во дворе дома Лаймы Вайкуле в Юрмале. Напомним, летом 2023 года музыкант принимал участие в фестивале Laima Rendezvous Jūrmala.
Видео: Интервью с Андреем Макаревичем
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