Журнал: Зузанс и его супруга ездят на одинаковых Porsche Cayenne

И Зузанс, и Гринберга прибыли на Porsche Cayenne Turbo. Правда, у супруги Зузанса модель постарше. Стоимость автомобиля, на котором прибыл миллионер - не менее 100 000 евро, отмечает издание.

За рулем автомобиля Зузанса был личный шофер. Издание пишет: "Выйдя из машины, миллионер галантно подошел к своей любимой, и, пока водитель садился в машину Илзе, чтобы припарковать ее, Янис и Илзе, нежно держась за руки, поспешили к входу в Оперу, чтобы занять места в зрительном зале".