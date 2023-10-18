За хищение миллиона евро полиция арестовала четырех человек

Следователи подозревают, что тендеры на строительство различных объектов, курируемых Службой поддержки села (LAD), прошли нечестно. Утверждается, что строительные работы проводились компаниями, связанными с получателями финансирования, с завышением затрат.

EPPO подозревает, что значительная часть средств, предназначенных для строительства, пошла непосредственно в карман получателя поддержки, в результате чего средства Европейского сельскохозяйственного фонда для развития сельских районов ЕС (EAFRD) были использованы мошенническим путем.

Обыски проводило Управление по борьбе с экономическими преступлениями по поручению EPPO.

Представитель Латвии в Европейской прокуратуре прокурор Гатис Доникс подтвердил, что по делу проходят четыре человека, которые имеют право на защиту, и эти лица являются владельцами предприятий, ответственными должностными лицами и сотрудниками. Обыски проводились по адресам компаний, а также в квартирах и домах.

Следователи не подозревают, что правонарушения совершили сотрудники LAD. "Это получатели денег, агропредприятия, компании", - добавил Доникc.

По словам Доникcа, предполагаемая схема преступления "очень интересна", но подробности расследования общественности на данный момент недоступны.