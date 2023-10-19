Беженки вынуждены вернуться в Украину, чтобы сделать аборт?

По словам евродепутата от группы либералов из Испании Марии Сораи Родригез Рамос, многие женщины-беженки из Украины стали жертвами сексуального насилия, совершенного российскими военными, и "ЕС не делает все от него зависящее, чтобы помочь этим женщинам, не имеющим полного доступа к услугам в сфере сексуального и репродуктивного здоровья". "В Польше и Венгрии они не имеют возможности сделать аборт, и вынуждены возвращаться в Украину, где это легально", - сказала евродепутат.

Родригез Рамос призвала Еврокомиссию и правительства стран-членов ЕС пересмотреть национальные стратегии в этом вопросе, чтобы гарантировать украинским женщинам, "против которых изнасилование было применено как оружие в войне", полный доступ к медицинским услугам.

Преступления против женщин - деструктивное последствие российского вторжения в Украину, сказал польский депутат от группы социалистов Лешек Миллер. Миллионы украинок с детьми уехали и нашли убежище в Польше, Румынии, Словакии, добавил он. "Однако эти женщины испытывают проблемы с доступом к услугам в сфере репродуктивного здоровья, потому что в этих странах, включая мою (Польшу. - Ред.), действуют ограничительные нормы, создающие препятствия для доступа к этим услугам", - признал Миллер и призвал "сделать конкретные шаги", чтобы устранить эти препятствия во всем ЕС.