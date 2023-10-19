До большой войны на Ближнем Востоке остаются часы? Востоковед о Байдене в Израиле и ударах по Газе

- То есть это технологически похоже на заявление того же Путина, который, не осуждая террористов, стал рассуждать о праве палестинцев на столицу в Иерусалиме? Как сказал нам вчера иранист Никита Смагин, таким образом делаются "реверансы в сторону мусульманской улицы"?

- Я бы не назвал эту улицу "исламской". Я бы сказал, что это заигрывание с "арабской" улицей. Но, в принципе, да. Недаром Эрдоган в чем-то с точки зрения своего поведения учился у Путина, а Путин у Эрдогана. Удивляться повторам тут не приходится.

Президент Турции Эрдоган, сам того не зная, актуально украсил голову президента России с использованием понятных для Путина символов - красного флага и пентаграммы. Сочи, Россия, 4 сентября 2023 года. Фото: AFP / Scanpix

- Новая большая война - новые потоки беженцев. Мы помним, как именно этим Эрдоган давил на ЕС во время острой фазы гражданской войны в Сирии. На ваш взгляд, насколько велики риски повторения этих неприятностей?

- Риски достаточно велики. И именно вопрос потенциальных беженцев во многом может сыграть определяющую роль в позиции региональных игроков. Европа далеко. Вопрос беженцев очень остро стоит перед Египтом и Иорданией. Они уже заявили, что беженцев принимать не хотят. Это может спровоцировать эти две страны занять, мягко говоря, не совсем выгодные для Израиля позиции.

- Но ведь в Газе у многих есть паспорта граждан Египта. Почему не пускают в страну своих граждан?