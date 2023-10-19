До большой войны на Ближнем Востоке остаются часы? Востоковед о Байдене в Израиле и ударах по Газе

При какой ситуации США нанесут удар по иранским военным из-за войны в Израиле, угрожает ли Европе новый миграционный кризис и как из Катара выглядит война террористов с Израилем, Rus.Postimees рассказал доцент центра исследования стран Персидского залива Катарского Университета, иранист Николай Кожанов.
Мусульманский мир громко возмущается после ракетного удара по больнице в Газе. О том, что по гражданскому объекту, где, судя по всему, хранилось оружие, ударили сами террористы, при этом не упоминается. На этом фоне Израиль все еще не начал наземную операцию в Газе, в страну прилетел президент США, в четверг должен прилететь премьер Великобритании. Правительство Израиля предупредило своих граждан о рисках пребывания в Турции, а Иран занят переброской своих военных и других боевиков в Сирию.
Мы поговорили с востоковедом, консультантом российско-евразийской программы британского Королевского института международных отношений Chatham House, который лично бывал в Иране, о перспективах новой большой войны на Ближнем Востоке. Войны, последствия которой затронут весь мир. Если она начнется.
- Николай, весь мир замер в ожидании. Будет большая война на Ближнем Востоке, или все же удастся этого избежать? Как бы вы ответили на этот вопрос сейчас? Какие оценки звучат у вас, в Катаре, стране, которая, как я понимаю, не является простым наблюдателем?
- Для Катара нынешняя ситуация - один из худших кошмаров. Еще несколько недель назад казалось, что регион шел в сторону относительного успокоения, где малым странам вроде Катара удобнее играть роль "мягкой силы", заниматься активной дипломатией наравне с крупными игроками.
"Мы находимся на пороге значительного прорыва в виде мира с Саудовской Аравией, который позволит создать по-настоящему новый Ближний Восток. Мы стоим перед выбором, который определит, быть ли историческому миру, который принесет процветание и надежду, или же мы будем страдать от ужасной войны, террора и отчаяния", - говорил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября 2023 года.
И вдруг неожиданно возникает эта угроза. Катар, несмотря на его связи с политическим крылом ХАМАС, явно оказался застигнутым врасплох. Это неприятный сюрприз для Катара, когда люди, с которыми они вроде как работают, устроили такое. Катарцы, как на уровне политической элиты, так и на уровне обывателей хотели бы, чтобы этот конфликт скорее закончился. И закончился с наименьшей кровью, без перехода грани большой войны на Ближнем Востоке.
Что касается перспектив большой войны, то, с моей точки зрения, сейчас монета стоит на ребре. У всех игроков, которые вовлечены в этот конфликт, есть решимость сражаться. Но также видно, что у каждой стороны сейчас идет активная переоценка шансов на победу, на успех в этой большой войне.
Изначально мы все видели, что после террористической атаки Израиль был настроен закрыть проблему очень решительно. Речь шла о том, чтобы полностью избавиться от ХАМАС и как политической, и как военной силы. В условиях поддержки США был расчет на то, что дальше слов поддержки в адрес ХАМАС никто из соседей Израиля не пойдет. Однако мы видим, что те же иранцы явно к чему-то готовятся. Одними заявлениями они ограничиваться не собираются.
Пошли жесткие высказывания со стороны Турции. Большой вопрос, насколько США хотят большой войны. Хотя мы видим, что на уровне Конгресса идет подготовка законодательства.
На мой взгляд, нужно прожить ближайшие день-два, чтобы понять, куда дальше пойдет траектория. Пока все противники готовы воевать, но первый шаг не готов делать никто. Ситуация накаляется каждый день. Наиболее оптимистичный сценарий - ближайшие дни. Об этом говорят многие коллеги эксперты, политики в регионе. Затягивание подвешенного состояния тоже не в интересах никого из игроков. Просто потому, что рано или поздно у кого-то могут сдать нервы.
- В Израиль прилетел президент Байден. Будь регион на пороге большой войны, вряд ли бы лидер США был в эпицентре? 19 октября должен еще прилететь премьер Великобритании Сунак.
- Это, опять же, показательно. И США, и Великобритания пытаются от этой большой войны Ближний Восток оттянуть. Необходимо понимать, что на фоне куда более важного для будущего международной системы взаимоотношений конфликта в Украине, возникновение еще одного дополнительного источника нестабильности Западу просто не нужно. Это будет отвлечение сил, внимания. Процессы замирения на Ближнем Востоке, которые мы наблюдали весь текущий год, были больше в интересах мировых, а не региональных игроков.
- Если Байден улетит сегодня-завтра, то дело совсем плохо?
- Это не показатель. Все будет зависеть от того, о чем договорятся. Если мы увидим шаги в гуманитарной сфере, в деэскалации, когда Израиль не будет проводить наземную операцию в Газе, а сосредоточится на условных "рейдах", или воздушных ударах по объектам ХАМАС, это уже будет положительным сигналом.
- "У нас плохие новости. Тем более, у нас Биби, который не умеет вылезать из плохих новостей. Он приходит на рынок и со всеми ругается", - говорят сегодня журналисты, которые ведут прямые эфиры из Израиля. Там нет политической цензуры. Действительно, при Нетаньяху нет шансов на сворачивание конфронтации?
- Я не являюсь специалистом по Израилю, могу только ретранслировать дискуссии, которые идут среди моих коллег востоковедов. Действительно, внутриполитические проблемы в Израиле существуют. В принципе нападение ХАМАС позволило властям Израиля решить эту проблему. Создано правительство национального единства с участием оппозиции. В этом плане поддержание воинственной риторики, видимо, в интересах Нетаньяху и окружающих его людей. Совершенно понятно, что руководству страны необходимо показать, что жертвы террористов будут отомщены. Фактически нынешнее правительство - заложник всей ситуации. Насколько здесь сказываются личные качества Нетаньяху, я не скажу, не разбираюсь.
- Возможная спецоперация спецназа США в секторе Газа по освобождению заложников американцев обсуждается в СМИ. Как на это смотрят исламские соседи Израиля, как это обсуждают?
- Нет этих обсуждений. По крайней мере, я их не слышу. Регион больше обсуждает, зачем вообще была устроена эта атака. Если попробовать вынести за скобки тот факт, что в регионе нашелся целый ряд политических деятелей, которые откровенно радовались смертям женщин и детей на территории Израиля, то, по большому счету, регион-то во многом был шокирован действиями террористов. Главное, что обсуждается здесь, в Персидском заливе: как бы это все вернуть назад. На фоне большого вопроса, как избежать большой войны, и как в случае ее начала странам в регионе не оказаться под ударами американцев и иранцев, которые будут друг с другом ими обмениваться, не дай бог, вопросы спецопераций об освобождении заложников в Газе, мягко говоря, не выглядят настолько важными в регионе. Но Катар в этих вопросах может быть ценным посредником.
- Последние сутки громко звучала Турция. Сначала глава их МИД Хакан Фидан заявил, что Анкара ведет переговоры с террористами об освобождении заложников. Но уже через несколько часов президент Эрдоган призвал "все человечество принять меры, чтобы остановить это беспрецедентное злодеяние". Он говорил об ударах по Газе после попадания ракеты террористов в собственный госпиталь. После этого Израиль призвал своих граждан покинуть Турцию. Насколько вообще важны заявления Эрдогана в этом контексте?
- Здесь необходимо разделять два момента. Сами заявления, и то, что может Турция сделать на практике. С точки зрения заявлений в мусульманском мире страны, которые претендуют на ведущие в нем роли, а, по крайней мере у Эрдогана и его окружения, такие амбиции есть, они ярко выражены, не могут оставаться в стороне, наблюдая происходящее в Газе. Те же страны Персидского залива, если мы говорим о Бахрейне, Объединенных Арабских Эмиратах, которые установили дипломатические отношения с Израилем, сейчас высказываются достаточно жестко. С практической же точки зрения, учитывая собственные турецкие проблемы, как экономические, так и вопросы, связанные с курдами, с ситуацией на севере Сирии, ожидать активного включения Турции в конфликт пока что не приходится.
- То есть это технологически похоже на заявление того же Путина, который, не осуждая террористов, стал рассуждать о праве палестинцев на столицу в Иерусалиме? Как сказал нам вчера иранист Никита Смагин, таким образом делаются "реверансы в сторону мусульманской улицы"?
- Я бы не назвал эту улицу "исламской". Я бы сказал, что это заигрывание с "арабской" улицей. Но, в принципе, да. Недаром Эрдоган в чем-то с точки зрения своего поведения учился у Путина, а Путин у Эрдогана. Удивляться повторам тут не приходится.
- Новая большая война - новые потоки беженцев. Мы помним, как именно этим Эрдоган давил на ЕС во время острой фазы гражданской войны в Сирии. На ваш взгляд, насколько велики риски повторения этих неприятностей?
- Риски достаточно велики. И именно вопрос потенциальных беженцев во многом может сыграть определяющую роль в позиции региональных игроков. Европа далеко. Вопрос беженцев очень остро стоит перед Египтом и Иорданией. Они уже заявили, что беженцев принимать не хотят. Это может спровоцировать эти две страны занять, мягко говоря, не совсем выгодные для Израиля позиции.
- Но ведь в Газе у многих есть паспорта граждан Египта. Почему не пускают в страну своих граждан?
- Это и страх утраты контроля над ситуацией. Но в большей степени, это чисто экономический вопрос. Дела у Иордании и Египта с точки зрения экономики идут не очень хорошо. И если египтяне, худо-бедно при их объемах населения, еще могли бы переварить миллион беженцев, хотя это тоже большой вопрос, то для Иордании это станет очень большой проблемой. Для тех же иорданцев будет существенная сдвижка этнического состава. Они и так обеспокоены тем, что значительная часть населения на их территории - это палестинцы. Так будет еще больше. И это уже риски потери не только экономического контроля, но и политического.
И важно напомнить, что с беженцами пойдет часть сторонников ХАМАС. ХАМАС в основе своей - это "Братья мусульмане" (террористическая организация - прим.ред.). А это политические оппоненты нынешнего руководства Египта.
- В Израиле многие говорят, что огонь по своим, с ракетным ударом по больнице в Газе, это спецоперация террористов. Почему это может быть выгодно боевикам террористических организаций?
- Боюсь, что эти заявления могут быть и правдой, и не правдой. Идет очень интенсивная информационная война. Но, действительно, этот удар стал весьма выгоден для прохамасовской, пропалистинской пропаганды, чтобы попытаться усилить поддержку. Такие гуманитарные преступления, преступления против жизни, так или иначе, затирают в памяти то, с чего все началось.
- Не секрет, что Иран поддерживает врагов Израиля вдоль границ еврейского государства. Тегеран предупрежден о последствиях в случае включения иранских сил в войну. Но они и так участвуют, если верить сообщениям о перебросках войск в Сирию. Что должен сделать Тегеран, или его прокси, чтобы получить удары США по территории Ирана?
- Ответ очевиден - прямое нападение на Израиль.
- Допустим, "Хезболла", за которой стоит Тегеран, запускает из Ливана не несколько единиц, а несколько сотен ракет по Израилю, это считается прямым нападением Ирана на Израиль?
- Нет. Увы, это вариант той игры, к которой на Ближнем Востоке уже давно привыкли. Постреляли друг в друга, но границу не переходили, мирному населению угроза не создавалась, ну вот такая обстановка сегодня в мире. Но если мы увидим, что вместе с ракетными атаками будет переход границы Израиля, занятие районов внутри этой границы, то вот тогда реакция США воспоследует.
- Очевидно, что боевики иранского спецназа не пойдут в Израиль в своей форме…
- Это уже будет не слишком важно. Если они пойдут, то знание о связях с Ираном уже есть. Допустим, пойдут ополченцы, переброшенные к границам Израиля из Ирака, станет понятно, что это координация извне. А скоординировать такие вещи могут только люди в Тегеране.
- И тогда ударов по Тегерану не избежать?
- Не думаю, что сразу по Тегерану. Иранцам есть чем ответить. И об этом тоже все знают. Речь же идет о прокси войне и об ударах по прокси Ирана в регионе.
- То есть если начнется, то США будут бить по приграничным районам вокруг Израиля?
- По крайней мере, так это выглядит на данный момент.
- Происходящее можно назвать религиозной войной?
- Нет. Это итог очень сложного конфликта, где действительно религиозный аспект имеет место быть. Но этот аспект - только один из.
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