В Кекаве "лежачие полицейские" портят днища автомобилей

Этим летом в Кекаве в трех местах были установлены новые "лежачие полицейские". Жители жалуются, что они царапают днища низких автомобилей, сообщает передача Degpunktā.
Алексей на прошлой неделе сорвал днище со своего BMW.
"У каждого свой бюджетный лимит. Не все могут позволить себе покупать джипы, и не все могут ездить на джипах", - недоумевает жена Алексея Илга.
После того как из днища автомобиля Алексея выпала труба неизвестного происхождения, его терпение лопнуло. Мужчина позвонил в самоуправление, однако работники не были отзывчивыми.
В самоуправлении признают, что изначально "лежачие полицейские" действительно были установлены неправильно. Реагируя на жалобы, самоуправление проинформировало о проблеме строителей. В течение недели острый край "лежачих" был выровнен.
Однако Алексей и его жена недовольны ответом муниципалитета. Паре сказали, что больше "лежачих полицейских" улучшать не планируют, и порекомендовали выбирать для поездки домой другой путь. Каждый раз, направляясь домой, они вынуждены волноваться, не пострадает ли их автомобиль.
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