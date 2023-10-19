В Кекаве "лежачие полицейские" портят днища автомобилей

Алексей на прошлой неделе сорвал днище со своего BMW.

"У каждого свой бюджетный лимит. Не все могут позволить себе покупать джипы, и не все могут ездить на джипах", - недоумевает жена Алексея Илга.

После того как из днища автомобиля Алексея выпала труба неизвестного происхождения, его терпение лопнуло. Мужчина позвонил в самоуправление, однако работники не были отзывчивыми.

В самоуправлении признают, что изначально "лежачие полицейские" действительно были установлены неправильно. Реагируя на жалобы, самоуправление проинформировало о проблеме строителей. В течение недели острый край "лежачих" был выровнен.

Однако Алексей и его жена недовольны ответом муниципалитета. Паре сказали, что больше "лежачих полицейских" улучшать не планируют, и порекомендовали выбирать для поездки домой другой путь. Каждый раз, направляясь домой, они вынуждены волноваться, не пострадает ли их автомобиль.

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