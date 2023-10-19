"Пошла ты, Кая!": в Эстонии на машинах заметили новые скандальные наклейки. Комментарий полиции

Это далеко не все надписи, которые можно встретить на эстонских автомобилях, но одна из тех, которую активно обсуждали в соцсетях в конце прошлой недели. Она была замечена на заднем стекле автомобиля в Таллинне вместе с другой - Fuck Fuel Economy ("К черту топливную экономику!").

Комментарии под публикацией в Facebook-сообществе "Русскоязычная Эстония", где и появилась данная фотография, неоднозначные. Рита считает: "Если мозгов нет, то Кая виновата", Анна же попросила перевести, что там написано: "А то не очень ясно!" - сказала она. Действительно, не совсем понятно, про какую топливную экономику идет речь, если сейчас самая больная тема - автомобильный налог. Быть может, автомобилист наклеил ее, когда цены на топливо росли быстрее, чем грибы в лесу. Но главный вопрос, которые интересует большинство, какие меры приняла или примет полиция? Портал Limon.ee выяснил.