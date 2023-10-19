"Пошла ты, Кая!": в Эстонии на машинах заметили новые скандальные наклейки. Комментарий полиции

"Да пошла ты, Кая!" - так звучит фраза наклейки в переводе на русский. После увиденного на ум приходит только одна Кая - Каллас - премьер-министр Эстонии, особенно в контексте введения автомобильного налога. В чем дело, разбирается портал Limon.ee.
Это далеко не все надписи, которые можно встретить на эстонских автомобилях, но одна из тех, которую активно обсуждали в соцсетях в конце прошлой недели. Она была замечена на заднем стекле автомобиля в Таллинне вместе с другой - Fuck Fuel Economy ("К черту топливную экономику!").
Комментарии под публикацией в Facebook-сообществе "Русскоязычная Эстония", где и появилась данная фотография, неоднозначные. Рита считает: "Если мозгов нет, то Кая виновата", Анна же попросила перевести, что там написано: "А то не очень ясно!" - сказала она. Действительно, не совсем понятно, про какую топливную экономику идет речь, если сейчас самая больная тема - автомобильный налог. Быть может, автомобилист наклеил ее, когда цены на топливо росли быстрее, чем грибы в лесу. Но главный вопрос, которые интересует большинство, какие меры приняла или примет полиция? Портал Limon.ee выяснил.
Но это еще не всё. Также по Эстонии колесят автомобили с другой наклейкой на эстонском языке - Meid on petetud - Eesti rahvas, ärgake! ("Нас предали - люди Эстонии, очнитесь!" - с ссылкой на сайт сомнительного содержания, где публикуется альтернативная точка зрения об эстонской политике и мировом устройстве. Судя по всему, эти наклейки сохранились со времен пандемии коронавируса.
Комментирует прикладной эксперт Департамента полиции и погранохраны, старший комиссар Пяртель Прейнвальтс:
"Эти высказывания не попадают под какие-либо санкции. Тем не менее, здесь мы говорим об использовании довольно грубых формулировок в общественном пространстве, которые могут вызывать негативные эмоции у других людей. Если кто-то посчитает, что его чувства были задеты, то следует сообщить об этом в полицию, чтобы мы могли вмешаться и дать свою правовую оценку.
Также хотелось бы отметить, что наклейки с такими высказываниями невозможно сравнивать с акцией "Я русский" или, например, поддержкой Палестины".
Напомним, что в сентябре этого года в узком кругу автомобилистов появился тренд наносить на свою машину надпись "Я русский", в Эстонии это было воспринято как поддержка войны России против Украины, а также Путина.
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