Автомобили с надписью "Я русский" появились и в Латвии. Это нарушение?

25 сентября была опубликована запись на платформе X (ранее Twitter), на которой видно автомобиль, зарегистрированный в Латвии, с надписью "Я русская". Среди пользователей социальной сети эта наклейка вызвала переполох - многие требовали наказания владельца автомобиля. Apollo.lv связался с Государственной полицией, чтобы выяснить, считается ли размещение этих наклеек нарушением закона.
Наклейку на свою машину наклеила некая девушка
О конкретной машине сообщил профиль Tālavas Taurētājs на платформе X (Twitter). Запись также привлекла внимание Государственной полиции, которая попросила оригинальную версию фотографии.
Sveicināti!— Valsts policija (@Valsts_policija) September 25, 2023
Aicinām atsūtīt nerediģētu attēlu jeb attēla orģinālu.
В связи с автомобилем, зарегистрированным в Латвии, в Facebook была опубликована запись на русском языке. Автор записи указывает, что флешмоб "Я - русский и русская" из Эстонии пришел в Латвию.
Вата в слезах😭 pic.twitter.com/qY3LgbKuFs— Latvijas vatņiki (@latvijas_vate) September 25, 2023
Публикация раскрывает дополнительную информацию о наклейке. По словам автора, девушка, которой принадлежит машина, приклеила ее в субботу, 23 сентября, около 22:30 вечера. Наклейка была найдена смятой на брусчатке на следующее утро около 8.
В конце записи автор жалуется: "Сколько отдельных субъектов бесят простые права человека не скрывать свою национальность и гордиться этим".
Автомобиль с такой надписью в Латвии также был замечен Ингой Сприньге, основателем и журналистом исследовательского журналистического центра Re:Baltica. Правда, на изображении Сприньге запечатлен автомобиль с эстонским номерным знаком.
Šis ir aizsācies EE un tagad atnāk pie mums. @Martinlaineolen - it's here now, see the Tweet above. pic.twitter.com/gGSNZj2uUy— Inga Springe (@IngaSpringe) September 25, 2023
Полиция: размещение провокационных надписей не допустимо
Пресс-секретарь Госполиции Илзе Юревица сообщила Apollo.lv, что, учитывая нынешнюю геополитическую ситуацию, войну в Украине, а также общий контекст, не разрешается восхвалять какую-либо военную агрессию, включая размещение потенциально провокационной надписи на русским языке (например, "Я русский/русская") на транспортных средствах.
Пресс-секретарь полиции отмечает, что таким образом, возможно, восхваляется военная агрессия или поддержка военных преступлений России в Украине.
Юревица отмечает, что, таким образом, если государственная полиция зарегистрирует транспортные средства, помеченные такими надписями, сотрудники полиции немедленно прикажут убрать надписи и объяснить цель и мотивацию такой надписи.
Обнаружив преступление, отдельные лица могут нести административную ответственность за восхваление военной агрессии или военных преступлений.
Флешмоб, начатый в соседней Эстонии
Уже сообщалось, что в Эстонии участники провокационной акции разъезжали по Таллинну на автомобилях с наклейкой "Я русский" на заднем стекле и привлекли внимание полиции. В итоге их заставили убрать с машин провокацию.
В рамках "флешмоба" 21 сентября в Telegram была создана группа под названием "Я русский в Эстонии". Пока что там было опубликовано одно видео и фото, на которых видны несколько автомобилей с такими надписями.
Группа также опубликовала опрос под названием "В каком городе вам нужны наклейки?", в котором среди вариантов указаны несколько городов Эстонии.
Об этом флешмобе впервые сообщил 22 сентября эстонский портал Limon.ee. Наклейки распространял на различных заправках Таллинна владелец профиля 777spd в TikTok. Также были замечены наклейки с надписью "Отдел по борьбе с нацизмом".
Жители Эстонии ранее били тревогу по поводу этого "тренда" как публично, так и в социальных сетях, заявляя, что это откровенная провокация.
Эстонская полиция остановила один из таких собраний в Таллинне 24 сентября, заставив владельцев автомобилей снять все наклейки. "В случае, если мы увидим такую машину в городе, мы обязательно попросим владельца снять наклейку и объяснить, почему она была наклеена", - сказала представитель Эстонской полиции.
Правоохранительные органы соседней страны также указали, что провокационные действия в общественных местах не оправданы и наказуемы.
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