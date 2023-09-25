Автомобили с надписью "Я русский" появились и в Латвии. Это нарушение?

Šis ir aizsācies EE un tagad atnāk pie mums. @Martinlaineolen - it's here now, see the Tweet above. pic.twitter.com/gGSNZj2uUy — Inga Springe (@IngaSpringe) September 25, 2023

Полиция: размещение провокационных надписей не допустимо

Пресс-секретарь Госполиции Илзе Юревица сообщила Apollo.lv, что, учитывая нынешнюю геополитическую ситуацию, войну в Украине, а также общий контекст, не разрешается восхвалять какую-либо военную агрессию, включая размещение потенциально провокационной надписи на русским языке (например, "Я русский/русская") на транспортных средствах.

Пресс-секретарь полиции отмечает, что таким образом, возможно, восхваляется военная агрессия или поддержка военных преступлений России в Украине.

Юревица отмечает, что, таким образом, если государственная полиция зарегистрирует транспортные средства, помеченные такими надписями, сотрудники полиции немедленно прикажут убрать надписи и объяснить цель и мотивацию такой надписи.

Обнаружив преступление, отдельные лица могут нести административную ответственность за восхваление военной агрессии или военных преступлений.

Флешмоб, начатый в соседней Эстонии

Уже сообщалось, что в Эстонии участники провокационной акции разъезжали по Таллинну на автомобилях с наклейкой "Я русский" на заднем стекле и привлекли внимание полиции. В итоге их заставили убрать с машин провокацию.