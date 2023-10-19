Премьер-министр Эстонии заявила, что ей было очень неприятно видеть рукопожатие премьера Венгрии Виктора Орбана и президента России Владимира Путина, которые встретились в Китае в минувшую среду. Глава МИД Венгрии ответил Кае Каллас напоминанием о скандале вокруг российских бизнес-контактов ее мужа, пишет Rus.Postimees.
Премьера Эстонии Каллас возмутила встреча Путина с премьером Венгрии. Из Будапешта ей напомнили о муже
"Было очень, очень неприятно это видеть, - сказала вчера Кая Каллас агентству Reuters во время своего визита в Париж. - Как можно пожать руку преступнику, который ведет агрессивную войну, особенно выходцу из страны с такой историей, как Венгрия?"
Весной 2023 года Международный уголовный суд в Гааге (МУС) выдал ордер на арест Владимира Путина. Rus.Postimees подробно анализировал суть этого решения.
Орбан ради встречи с Путиным полетел в Китай. "Венгрия никогда не хотела противостоять России. Как раз наоборот - целью Венгрии всегда было расширять контакты с Россией", - цитировали Виктора Орбана российские СМИ.
Критикуя Виктора Орбана за контакты с Путиным, Кая Каллас напомнила о вводе советских войск в Венгрию в 1956 году.
"То, что произошло в Венгрии, то, что русские там сделали, не так уж и далеко в прошлом", - отметила Каллас.
Через несколько часов Кае Каллас ответил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
"Премьер-министр Эстонии Кая Каллас была шокирована вчерашней встречей премьер-министра Виктора Орбана с Владимиром Путиным. Эстонский премьер-министр назвала встречу очень неприятной и лишенной всякой логики и выразила возмущение. При всем моем уважении отмечу, что это сказала Кая Каллас. Та Кая Каллас, муж которой недавно рассказал, что даже после начала войны он был частью компании, которая, несмотря на войну, поставляла российскому заводу сырье на сумму 30 миллионов евро. Лицемерие в кубе", - написал Сийярто в Facebook.
Венгрия остается единственной страной в Евросоюзе, которая сохраняет тесные экономические контакты с Россией.
"Это уже практически республика-сестра. Это режим со всеми знакомыми мне по России признаками. Если бы не ЕС, это была бы агрессивная автократия, готовящаяся к войне или уже начавшая войну с соседом. Это тот тип сыпи, в котором мы немедленно узнаем родное", - ранее говорила о венгерской власти в интервью Rus.Postimees российский политолог Екатерина Шульман.
Венгрия продолжает получать из России топливо по уникальным условиям, что позволяет властям этой страны ЕС, несмотря на общие экономические стрессы, сохранять популярность у населения. Об этом Rus.Postimees рассказывал Антон Шеховцов, директор Центра демократических принципов и ассоциированный научный сотрудник Университета Вены в Австрии.
"Виктор Орбан - абсолютно циничный человек, для которого самым главным является политическая и экономическая выгода - и своя, и своей партии. Ему нужно удерживать власть всеми правдами и неправдами. Поддержка его режима держится на экономической политике. Например, режим Орбана значительно снизил расходы на коммунальные услуги, что связано с низкими ценами на российские энергоресурсы. Это цены, которые формируются не рынком, а политическими договоренностями между Венгрией и Россией. И Венгрия постоянно изымает в свою пользу запреты из общесанкционных списков ЕС. Полностью защищает свою атомную энергетику. "Росатом" строит в Венгрии два новых энергоблока АЭС "Пакш". Это все сохраняется. И это помогает Орбану оставаться у власти. Защищая свои интересы, Орбан фактически занимается вредительством в отношении Украины. Несмотря на то, что они там что-то дают Киеву деньгами, они больше заняты откровенным вредительством".
Виктор Орбан остается премьером Венгрии с 2010 года. Его встреча с Путиным на этой неделе стала уже тринадцатой двусторонней встречей.
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