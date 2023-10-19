Премьера Эстонии Каллас возмутила встреча Путина с премьером Венгрии. Из Будапешта ей напомнили о муже

Венгрия остается единственной страной в Евросоюзе, которая сохраняет тесные экономические контакты с Россией.

"Это уже практически республика-сестра. Это режим со всеми знакомыми мне по России признаками. Если бы не ЕС, это была бы агрессивная автократия, готовящаяся к войне или уже начавшая войну с соседом. Это тот тип сыпи, в котором мы немедленно узнаем родное", - ранее говорила о венгерской власти в интервью Rus.Postimees российский политолог Екатерина Шульман.

Венгрия продолжает получать из России топливо по уникальным условиям, что позволяет властям этой страны ЕС, несмотря на общие экономические стрессы, сохранять популярность у населения. Об этом Rus.Postimees рассказывал Антон Шеховцов, директор Центра демократических принципов и ассоциированный научный сотрудник Университета Вены в Австрии.

"Виктор Орбан - абсолютно циничный человек, для которого самым главным является политическая и экономическая выгода - и своя, и своей партии. Ему нужно удерживать власть всеми правдами и неправдами. Поддержка его режима держится на экономической политике. Например, режим Орбана значительно снизил расходы на коммунальные услуги, что связано с низкими ценами на российские энергоресурсы. Это цены, которые формируются не рынком, а политическими договоренностями между Венгрией и Россией. И Венгрия постоянно изымает в свою пользу запреты из общесанкционных списков ЕС. Полностью защищает свою атомную энергетику. "Росатом" строит в Венгрии два новых энергоблока АЭС "Пакш". Это все сохраняется. И это помогает Орбану оставаться у власти. Защищая свои интересы, Орбан фактически занимается вредительством в отношении Украины. Несмотря на то, что они там что-то дают Киеву деньгами, они больше заняты откровенным вредительством".

Виктор Орбан остается премьером Венгрии с 2010 года. Его встреча с Путиным на этой неделе стала уже тринадцатой двусторонней встречей.