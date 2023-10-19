ATACMS: что это за ракеты и как они повлияют на ход войны

"Это количество ограничено их запасами в арсенале США, но также есть несколько других стран НАТО, которые располагают этими ракетами, и с разрешения США они могут направить по крайней мере часть из них Украине", - пояснил эксперт.

Против каких целей ATACMS наиболее эффективны?

Научный сотрудник американского аналитического центра Atlantic Council Питер Дикинсон констатирует, что ракеты ATACMS "позволят Украине поражать цели во всех оккупированных Россией регионах страны". В своей статье под заголовком "Украина получила американские ракеты дальнего радиуса действия, потенциально меняющие правила игры", он отмечает, что появление ATACMS у ВСУ является "важной вехой в военной помощи США Украине". Это "придает Украине значительный военный и моральный импульс", в то же время "в Киеве отдают себе отчет, что это не чудо-оружие, и сами по себе они (ракеты. - Ред.) не смогут обеспечить победу в войне", уверен Дикинсон.

Германия пока не готова поставлять Украине крылатые ракеты Taurus Фото: DW

Как пояснил DW Таль Инбар, судя по информации о последствиях ударов ВСУ по аэродромам в Бердянске и Луганске, речь идет о применении ATACMS Украиной с кассетными средствами поражения. Они, отметил эксперт, наиболее эффективно поражают "мягкие" цели - самолеты на аэродромах, трансформаторные станции, нефтеперерабатывающие заводы, логистические центры с грузовым автотранспортом, системы противовоздушной обороны, но не эффективны против подземных объектов и массивных бетонных сооружений.