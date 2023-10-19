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"Невозможно быть более циничным": Шольц о словах Путина про жертвы на Ближнем Востоке

rus.tvnet.lv
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Владимир Путин
Владимир Путин Фото: AFP/SCANPIX

Мнимая забота президента России Владимира Путина о судьбе мирных жителей в конфликте между Израилем и ХАМАС - это цинизм, который трудно себе представить, заявил в четверг, 19 октября, канцлер Германии Олаф Шольц.

"Я прихожу в ярость, когда слышу, что российский президент повсюду предупреждает, что жертвами военных столкновений становятся мирные жители. Просто невозможно быть более циничным", - заявил Шольц.

Олаф Шольц также пообещал Украине дальнейшие поставки оружия и финансовую поддержку.

Политик сообщил, что новый пакет помощи войдут системы ПВО, такие как Patriot, Gepard и IRIS-T. Это позволит Украине "защититься от всего, что направлено против ее инфраструктуры", сообщает "Медуза".

Напомним, что российские войска наносят удары по Украине, в результате которых гибнут мирные жители.

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