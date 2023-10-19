"Невозможно быть более циничным": Шольц о словах Путина про жертвы на Ближнем Востоке

"Я прихожу в ярость, когда слышу, что российский президент повсюду предупреждает, что жертвами военных столкновений становятся мирные жители. Просто невозможно быть более циничным", - заявил Шольц.

Es ist mehr als empörend, dass der russische Präsident gegenwärtig überall davor warnt, dass es zivile Opfer von kriegerischen Auseinandersetzungen geben könnte.



Zynischer als das geht es nun wirklich nicht. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) October 19, 2023

Олаф Шольц также пообещал Украине дальнейшие поставки оружия и финансовую поддержку.

Политик сообщил, что новый пакет помощи войдут системы ПВО, такие как Patriot, Gepard и IRIS-T. Это позволит Украине "защититься от всего, что направлено против ее инфраструктуры", сообщает "Медуза".

Напомним, что российские войска наносят удары по Украине, в результате которых гибнут мирные жители.