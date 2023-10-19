"Невозможно быть более циничным": Шольц о словах Путина про жертвы на Ближнем Востоке

Мнимая забота президента России Владимира Путина о судьбе мирных жителей в конфликте между Израилем и ХАМАС - это цинизм, который трудно себе представить, заявил в четверг, 19 октября, канцлер Германии Олаф Шольц.
"Я прихожу в ярость, когда слышу, что российский президент повсюду предупреждает, что жертвами военных столкновений становятся мирные жители. Просто невозможно быть более циничным", - заявил Шольц.
Es ist mehr als empörend, dass der russische Präsident gegenwärtig überall davor warnt, dass es zivile Opfer von kriegerischen Auseinandersetzungen geben könnte.— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) October 19, 2023
Zynischer als das geht es nun wirklich nicht.
Олаф Шольц также пообещал Украине дальнейшие поставки оружия и финансовую поддержку.
Политик сообщил, что новый пакет помощи войдут системы ПВО, такие как Patriot, Gepard и IRIS-T. Это позволит Украине "защититься от всего, что направлено против ее инфраструктуры", сообщает "Медуза".
Напомним, что российские войска наносят удары по Украине, в результате которых гибнут мирные жители.
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