Видео ⟩ Огромная лужа в Пурвциемсе годами мешает жителям; дума бессильна

Дорога возле Пурвциемского рынка, массива многоэтажных домов и поликлиники после затяжного дождя превращается в огромную лужу. Местные жители называют его "Пурвциемским океаном". Более того, ничего не делается для прекращения абсурдной ситуации, сообщает программа Bez Tabu.
В марте этого года, когда снег быстро таял, жители уже сообщили об этой проблеме в Доску жалоб Bez Tabu.
Рядом с лужей устроено своеобразное бюро находок - пара автомобильных номеров и разные детали. И недостатка в потенциальных клиентах у "конторы" нет. Однако несколько водителей все же решают рискнуть и проехать по луже, чтобы добраться к месту назначения. А еще есть нарушители, которые объезжают лужу по зеленой зоне.
Однако все они готовы стучаться в двери Рижской думы, подчеркивая, что муниципалитет, заботясь о жителях, должен предотвращать подобные ситуации при первых сигналах, а не заставлять их ждать годами.
Однако в думе отвечают, что муниципалитету не разрешено инвестировать в частную собственность.
И все это несмотря на то, что этой дорогой пользуется большинство местных жителей. В муниципалитете добавляют, что владелец участка мог бы даже огородить территорию, включая дорогу. Думе не известны планы владельца. Но то, что неизвестно мэрии, выясняет Bez Tabu.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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