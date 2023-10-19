Видео ⟩ Огромная лужа в Пурвциемсе годами мешает жителям; дума бессильна

В марте этого года, когда снег быстро таял, жители уже сообщили об этой проблеме в Доску жалоб Bez Tabu.

Рядом с лужей устроено своеобразное бюро находок - пара автомобильных номеров и разные детали. И недостатка в потенциальных клиентах у "конторы" нет. Однако несколько водителей все же решают рискнуть и проехать по луже, чтобы добраться к месту назначения. А еще есть нарушители, которые объезжают лужу по зеленой зоне.

Однако все они готовы стучаться в двери Рижской думы, подчеркивая, что муниципалитет, заботясь о жителях, должен предотвращать подобные ситуации при первых сигналах, а не заставлять их ждать годами.

Однако в думе отвечают, что муниципалитету не разрешено инвестировать в частную собственность.

И все это несмотря на то, что этой дорогой пользуется большинство местных жителей. В муниципалитете добавляют, что владелец участка мог бы даже огородить территорию, включая дорогу. Думе не известны планы владельца. Но то, что неизвестно мэрии, выясняет Bez Tabu.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu