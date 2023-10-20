"Путин занял сторону Путина". Почему Москва так заинтересована в израильско-палестинском конфликте

«Антисемитизм в России также, похоже, набрал обороты, так что трудно представить, что Путин является настоящим другом Израиля — или кого-либо еще, если на то пошло», — говорит она.

Израиль скептически относится к попыткам Москвы навязать свое посредничество, уверен и Николай Кожанов. «Многим очевидно, что, Россия использует эту ситуацию в своих интересах. Ни о какой защите интересов Израиля или Газы речи не идет», — говорит он.

При этом Кожанов отмечает, что Россия действительно предпринимает немалые дипломатические усилия — не просто выступает с заявлениями, а проводит консультации и контактирует с теми «ключевыми игроками в регионе», с которыми Израиль не может контактировать. «Но, думаю, учитывая всю текущую ситуацию, особенно токсичность России для большинства игроков на международной арене, она вряд ли станет значимым посредником», — заключает эксперт.

Эмили Фэррис в целом ставит под сомнение правдивость заявлений Путина о том, что Россия может быть нейтральной стороной в этом конфликте. Не уверена экспертка и в том, насколько Россия действительно может иметь влияние на разные стороны конфликта. «Россия говорит, что может быть посредником, потому что у нее хорошие отношения с обеими сторонами. Это на самом деле не совсем так», — размышляет Феррис.