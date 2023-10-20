Корабль ВВС США сбил ракеты, запущенные из Йемена, предположительно, по Израилю

Американский военный корабль в четверг в Красном море сбил ракеты и дроны, запущенные из Йемена силами поддерживаемых Ираном хуситов, возможно, по объектам в Израиле, сообщил Пентагон, сообщает AFP.
Три крылатые ракеты и несколько беспилотников перехватил эсминец ВВС США Carney, сообщил репортерам пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер.
По его словам, ракеты и дроны, запущенные хуситами в северном направлении, были сбиты, так как "представляли потенциальную угрозу" судну, но целью атаки, предположительно, были объекты в Израиле.
Корабль осуществлял патрулирование в Красном море в рамках усиления военного присутствия США по приказу президента Джо Байдена для поддержания стабильности в регионе после начала войны между Израилем и группировкой ХАМАС в секторе Газа.
По словам Райдера, никто из американских солдат не пострадал, а перехваченные ракеты упали не на сушу, а в открытые воды.
Хуситы - поддерживаемые Ираном повстанцы в Йемене, контролирующие часть территории страны, где с 2014 года идет гражданская война. Среди их лозунгов традиционно присутствуют фразы "Смерть Америке" и "Смерть Израилю", указывает агентство AP. Власти Йемена при этом поддерживаются Саудовской Аравией, которая на данный момент не выказывала угроз Израилю на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, пишет DW.
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