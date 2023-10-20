Из "призрака коммунизма" в "Территорию свободы": трансформация здания на улице Элизабетес

Обитатели "Территории свободы" полны решимости доказать, что плодотворное сотрудничество между духом контркультуры и руководством государства возможно для общего блага благодаря поддержке живого и неформального пространства в центре Риги, где могут встретиться люди разных интересов и способностей. Уже сейчас это динамичная среда, которая стремительно развивается, каждый день привлекая новых творческих людей и организации. Это позволяет думать, что Элизабетес, 2, может стать национальным и международным центром культуры и творческих индустрий.

Управляющая зданием компания VAS Valsts nekustamie īpašumi передала его в краткосрочную аренду до 15 ноября этого года общественной организации Artsound, однако новые обитатели хотят продолжать и развивать начатое – по крайней мере до тех пор, пока не начнутся государственные работы по преобразованию здания на будущее.

VNĪ в сотрудничестве с Государственной канцелярией развивает идею «Офиса будущего» для государственного управления, предлагая объединить в здании несколько министерств, а первый этаж сделать общедоступным пространством для активной инклюзивной деятельности.

История здания Здание по адресу ул. Элизабетес, 2, было построено в 1974 году как здание ЦК Компартии Латвии, в девяностые годы прошлого века его занимал Всемирный торговый центр, позднее различные индивидуальные арендаторы, Институт Гете, Посольство Израиля, Тайбэйская миссия в Латвии и др. В какой-то момент было решено преобразовать дом в Министерство экономики, но последним проектом было превращение его в Национальный концертный зал. Однако многие латвийские архитекторы выступают против радикальной трансформации или сноса здания, доказывая, что дом по адресу ул. Элизабетес, 2, является выдающимся памятником модернистской архитектуры, и после 2021-го года судьба здания "висит в воздухе". В последнее время историческое здание было восстановлено, и сносить его больше никто не собирается, наоборот: там ведется активная творческая деятельность, поскольку согласно договору с VAS Valsts nekustamie īpašumi здание по адресу ул. Элизабетес, 2, было передано ассоциации Artsound для реализации необычного социально-художественного эксперимента: "Территория свободы".