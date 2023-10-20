Из "призрака коммунизма" в "Территорию свободы": трансформация здания на улице Элизабетес

После неудачных попыток превратиться в концертный зал и угрозы быть снесенным здание в Тихом центре Риги по адресу ул. Элизабетес, 2, которое несколько лет стояло холодным и пустым, постепенно приходя в негодность, приобрело новую жизнь, став "Территорией свободы".
"Вернув к жизни холодное и пустое здание по адресу ул. Элизабетес 2 в качестве "Территории свободы", Рига стала уникальным в Европе городом, в котором есть пространство для сосуществования представителей разных областей – от чиновников до художников и молодых людей, которые могут свободно воплощать свои идеи и создавать новые. Это можно назвать социальным экспериментом, поскольку происходит взаимодействие и саморегуляция, сотрудничество и общение между разными и отличными друг от друга группами жителей, которые ранее не встречались. Таким образом они обживают здание, придавая ему новые смыслы", – рассказывает автор идеи, философ, издатель журнала Rīgas Laiks и профессор Латвийской академии искусств Арнис Ритупс.
Новые обитатели задумали превратить ранее нежилое помещение в такое место в центре Риги, в котором инклюзивная социальная деятельность способна объединить разных людей, оживляя историческое здание, район, город и страну в европейском контексте.
Ранее в беседе с RUS TVNET в рамках проекта "Мы здесь" популярный актер Артур Смольянинов рассказывал об этом здании:
Здание имеет входной этаж с широким залом и холлом, еще 5 этажей, в каждом из которых по 3 крыла, составляющих в общей сложности 15 помещений, которыми управляют 15 представителей самых разных профессий – художников, философов, архитекторов, музыкантов, издателей и ученых.
В реализации новых творческих междисциплинарных проектов участвуют и латвийские вузы: Рижский технический университет, Латвийский университет, Латвийская академия искусств, Латвийская музыкальная академия Язепа Витолса и Латвийская академия культуры.
В помещениях некоторых крыльев уже находятся выставочные залы, где экспозиция меняется каждую неделю, как, например, в залах африканского искусства Тукку Маги, а также есть и постоянные экспозиции, как "Олдос" Хаксли Гинтерса Крумхолцса или "Летающие яйца" Ольги Шиловой. В здании разместились как творческие и научные лаборатории и кинозалы, например для показа 35-мм кинолент, так и недавно созданные пространственные проекты, такие как "Комната музыкальной архитектуры" с музыкальными кроватями.
В здании по адресу ул. Элизабетес, 2, уже второй сезон находится и Архитектурное пространство MAD, где регулярно проводятся выставки и дискуссии об архитектурных ценностях, в том числе формирующие понимание истории здания и ценности модернистского стиля архитектуры.
"Идея создания в этом здании Центра искусства, архитектуры и дизайна не находила отклика у предыдущего министра культуры. На данный момент в доме уже проходят галереи, мастер-классы и публичные мероприятия, наглядно демонстрирующие потенциал здания стать полноценным центром искусства, архитектуры и дизайна. Необходима и политическая поддержка", - говорит Улдис Лукшевичс, руководитель архитектурного бюро NRJA, один из создателей MAD TELPA.
В это здание переехала и редакция Rīgas Laiks, а также обширная библиотека гуманитарной литературы журнала. Rīgas Laiks, известный своими интервью, пытается трансформировать это умение в активный процесс публичных бесед, который происходит в помещениях здания.
"Журнал Rīgas Laiks вышел за пределы своих обложек, чтобы с 6 по 12 ноября отпраздновать 30-летие в здании. Прелюдия к празднику уже с шумом началась: концертами, спектаклями, текстами, представлениями, выставками, карнавалами, стихами, беседами и волнениями. Подобно гигантскому грибу, Rīgas Laiks захватывает в прошлом дом власть имущих, с помощью радостных событий вытесняя прошлое. Что получится из этого необычного симбиоза, мы увидим в ноябре. "Потому что тот, кто не двигается, мертв", – цитирует сказку Скалбе "Пятнадцать" главный редактор журнала Rīgas Laiks Улдис Тиронс.
Новые обитатели дома решили "изгнать призрак коммунизма с помощью духа веселья", и в Е2 нет недостатка в радости — здесь регулярно проходят концерты от классики до хип-хопа, включая презентацию альбома группы Singapūras satīns, перформансы и выставки художников, готовятся театральные постановки, а в рамках прелюдии к 30-летнему юбилею Rīgas Laiks 28 октября состоится бал-маскарад — Карнавал грибной эротики. За календарем мероприятий здания Е2 можно следить на страницах Facebook и MAD Architecture Room.
Трансформация исторического здания Элизабетес, 2, в "Территорию свободы" получила поддержку многих известных и творческих людей, а также представителей других индустрий, которые уже работают там и готовы продолжать воплощать в жизнь свои идеи. Помимо ранее упомянутых участниками проекта также являются Глеб Пантелеев, Гинтс Габранс, Язепс Бикше, Валтс Клейнс, Юрий Слезкин, Даце Дзеновска, Янис Нигалс, Мара Брашмане, Анна Бетиня, Константин Гудков, Борис Равдин, Владимир Нейландс, Андис Силис, Кристс Аузниекс, Ольга Мельникова, Имантс Даксис, Ольга Шилова, Каспарс Лиелгалвис, Рудольфс Бушманис, Янис Путниньш и многие другие.
Обитатели "Территории свободы" полны решимости доказать, что плодотворное сотрудничество между духом контркультуры и руководством государства возможно для общего блага благодаря поддержке живого и неформального пространства в центре Риги, где могут встретиться люди разных интересов и способностей. Уже сейчас это динамичная среда, которая стремительно развивается, каждый день привлекая новых творческих людей и организации. Это позволяет думать, что Элизабетес, 2, может стать национальным и международным центром культуры и творческих индустрий.
Управляющая зданием компания VAS Valsts nekustamie īpašumi передала его в краткосрочную аренду до 15 ноября этого года общественной организации Artsound, однако новые обитатели хотят продолжать и развивать начатое – по крайней мере до тех пор, пока не начнутся государственные работы по преобразованию здания на будущее.
VNĪ в сотрудничестве с Государственной канцелярией развивает идею «Офиса будущего» для государственного управления, предлагая объединить в здании несколько министерств, а первый этаж сделать общедоступным пространством для активной инклюзивной деятельности.
История здания
Здание по адресу ул. Элизабетес, 2, было построено в 1974 году как здание ЦК Компартии Латвии, в девяностые годы прошлого века его занимал Всемирный торговый центр, позднее различные индивидуальные арендаторы, Институт Гете, Посольство Израиля, Тайбэйская миссия в Латвии и др. В какой-то момент было решено преобразовать дом в Министерство экономики, но последним проектом было превращение его в Национальный концертный зал. Однако многие латвийские архитекторы выступают против радикальной трансформации или сноса здания, доказывая, что дом по адресу ул. Элизабетес, 2, является выдающимся памятником модернистской архитектуры, и после 2021-го года судьба здания "висит в воздухе". В последнее время историческое здание было восстановлено, и сносить его больше никто не собирается, наоборот: там ведется активная творческая деятельность, поскольку согласно договору с VAS Valsts nekustamie īpašumi здание по адресу ул. Элизабетес, 2, было передано ассоциации Artsound для реализации необычного социально-художественного эксперимента: "Территория свободы".
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